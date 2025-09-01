Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
ФАС раскрыла медицинский картель на 949 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки существования медицинского картеля при поставках оборудования на сумму почти 949 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что нарушения были зафиксированы в Москве, Северной Осетии-Алания, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, передает ТАСС.
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов. Как уточнили в ФАС, речь идет об ООО «Мегамед корпорэйшн», ООО «Рус» и индивидуальном предпринимателе. Подозреваемые, по данным службы, «заключили антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах».
В результате реализации предполагаемого картеля его участники получили возможность заключить государственные контракты на общую сумму 949 млн рублей. В случае признания вины им грозят оборотные штрафы, подчеркнули в пресс-службе ФАС.
В августе ФАС начала расследование предположительного сговора компаний на торгах по поставке медизделий на сумму более 1,5 млрд рублей.
Ранее ФАС начала расследование по возможному ценовому соглашению между компаниями, участвовавшими в торгах на уборку общественных пространств в Краснодаре.