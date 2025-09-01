ФАС раскрыла медицинский картель на 949 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что нарушения были зафиксированы в Москве, Северной Осетии-Алания, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, передает ТАСС.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов. Как уточнили в ФАС, речь идет об ООО «Мегамед корпорэйшн», ООО «Рус» и индивидуальном предпринимателе. Подозреваемые, по данным службы, «заключили антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах».

В результате реализации предполагаемого картеля его участники получили возможность заключить государственные контракты на общую сумму 949 млн рублей. В случае признания вины им грозят оборотные штрафы, подчеркнули в пресс-службе ФАС.

В августе ФАС начала расследование предположительного сговора компаний на торгах по поставке медизделий на сумму более 1,5 млрд рублей.

Ранее ФАС начала расследование по возможному ценовому соглашению между компаниями, участвовавшими в торгах на уборку общественных пространств в Краснодаре.