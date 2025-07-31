ФАС сообщила о возможном картеле при торгах по уборке мусора в Краснодаре

Tекст: Алексей Дегтярев

Речь идет о ООО «Мусороуборочная компания» и АО «Мусороуборочная компания», они участвовали в торгах на уборку мусора в Краснодаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

ФАС подозревает, что организации, входящие в одну группу под контролем одного лица, заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен. Общая сумма контрактов составила более 4,7 млрд рублей.

Торги проводились в 2022–2024 годах и касались оказания комплекса услуг по уборке и поддержанию чистоты общественных пространств.

Если вина компаний будет установлена, им грозят административные штрафы.

В мае ФАС сообщила о выявлении картеля из трех компаний, их заподозрили в сговоре на торгах по поставке мединструментов и материалов на сумму 1,2 млрд рублей.