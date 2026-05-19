Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины

Политик прокомментировал недавние заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который ранее призвал альянс напасть на Калининград, передает ТАСС.

Медведев сравнил литовского министра с Моськой из басни Ивана Крылова. «Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против «страны 404» ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты», – отметил заместитель председателя Совбеза.

Он добавил, что подобные деятели просто любят громко лаять на сильных ради повышения собственного авторитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот призыв суицидальной паранойей. Сенатор Григорий Карасин счел слова литовского министра поводом для начала ограниченной военной операции.