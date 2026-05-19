Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
Прибалтийским странам следовало бы предложить применить пятую статью Североатлантического договора в отношении Украины из-за атак беспилотников, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал недавние заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который ранее призвал альянс напасть на Калининград, передает ТАСС.
Медведев сравнил литовского министра с Моськой из басни Ивана Крылова. «Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против «страны 404» ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты», – отметил заместитель председателя Совбеза.
Он добавил, что подобные деятели просто любят громко лаять на сильных ради повышения собственного авторитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот призыв суицидальной паранойей. Сенатор Григорий Карасин счел слова литовского министра поводом для начала ограниченной военной операции.