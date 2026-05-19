Трамп: Си Цзиньпин не говорил того, что ему приписала Financial Times

Tекст: Денис Тельманов

Глава администрации США Дональд Трамп опроверг утверждения СМИ о словах председателя КНР Си Цзиньпина касательно спецоперации на Украине, передает ТАСС.

«Нет, он такого никогда не говорил», – подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. Комментарий прозвучал в ответ на просьбу оценить слухи о заявлениях Си Цзиньпина на недавних переговорах в Пекине. Напомним, государственный визит главы администрации США в КНР состоялся 14-15 мая.

Ранее газета Financial Times сообщила, что во время беседы с Трампом председатель КНР якобы допустил, что Москва «в конечном счете пожалеет» о начале СВО. Однако Трамп фактически опроверг достоверность этой информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию британских журналистов о высказывании председателя КНР по Украине.

Лидеры КНР и США действительно обсуждали украинский кризис во время недавней встречи в Пекине.