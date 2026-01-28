  • Новость часаУшаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    В Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию
    Каллас призвала к перестройке обороны Европы
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    МИД Украины вызвал посла Венгрии
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    Греф заявил о сохранении сберкнижек до последнего клиента
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    28 января 2026, 17:07 • Новости дня

    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию Заевфратья как важный этап на пути восстановления целостности страны.

    Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийских властей, включая действия в Заевфратье, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

    «Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, интеграция Заевфратья является ключевым шагом на пути к восстановлению единства страны. Президент выразил надежду, что этот процесс поспособствует возвращению под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

    Он также отметил, что Москва последовательно поддерживает стремления сирийских властей к восстановлению суверенитета и безопасности. Путин добавил, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку Сирии для достижения этих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значительный прогресс в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    27 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Сибига сообщил о готовности Зеленского встретиться с Путиным по вопросу ЗАЭС

    Сибига заявил о готовности Зеленского обсудить с Путиным территории и ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о вопросах территорий и будущего Запорожской АЭС, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и контроль над Запорожской АЭС, передает РБК. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде». Как подчеркнул Сибига, именно эти две темы остаются наиболее чувствительными и не согласованными в рамках продолжающегося мирного процесса.

    Сибига отметил, что Зеленский готов лично обсудить эти вопросы с Путиным. Глава МИД Украины также заявил, что не видит необходимости во встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он добавил, что сейчас работают официальные переговорные команды, которые уже обсуждали параметры прекращения огня и вопросы мониторинга либо верификации перемирия, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров.

    Ранее экс-спецпосланник президента США Кит Келлог назвал разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский отметил, что вопрос территорий остается одним из самых сложных и неурегулированных.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал отсутствие мира на Украине с позицией Владимира Зеленского по территориальному вопросу.

    28 января 2026, 12:49 • Новости дня
    Кириенко напомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента

    Путин: Главное качество для президента – чувствовать боль другого как свою

    Tекст: Вера Басилая

    Слова Владимира Путина о том, что главным качеством для президента России должно быть умение чувствовать боль другого человека, как свою собственную, поразили первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

    Сергей Кириенко рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, что в 2000-х годах был на встрече Владимира Путина со школьниками и студентами, передает ТАСС. Он вспомнил, что один из школьников спросил президента, каким главным качеством должен обладать успешный президент такой страны, как Россия.

    «Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь», – отметил первый замглавы администрации президента.

    По словам Кириенко, Путин тогда сказал: «Для того, чтобы быть президентом в России, главное качество – это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную».

    Кириенко признался, что этот ответ его поразил и запомнился на всю жизнь.

    28 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Песков отказался комментировать сообщения о возможной экстрадиции Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о переговорах между Москвой и новыми властями Сирии по поводу возможной экстрадиции Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы ведущихся переговорах между Москвой и новыми сирийскими властями по экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада, передает ТАСС.

    «Тему Асада мы никак не комментируем», – отметил Песков.

    Также представитель Кремля сообщил, что во время переговоров Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа будет затронут вопрос о присутствии российских военных в Сирии.

    Отвечая на вопросы о выводе российских военных с аэродрома Эль-Камышлы в Сирии, Песков пояснил, что эта тема находится в компетенции Минобороны России.

    Ранее Reuters сообщило, что российские военные начали покидать аэродром Эль-Камышлы в Сирии, а технику транспортируют на базу Хмеймим.

    Британские СМИ сообщали, что Асад поселился на Рублевке, он изучает русский язык и офтальмологию, а его дочь завершила обучение в МГИМО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа состоится в формате рабочего завтрака.

    28 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии

    Путин: Для развития отношений России и Сирии многое сделано

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о значительном прогрессе в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    Об этом он сообщил в среду на переговорах с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл с рабочим визитом в Москву, передает РИА «Новости».

    «Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений», – подчеркнул российский лидер.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии.

    28 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии

    Песков: Переговоры Путина и президента Сирии пройдут в формате рабочего завтрака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С рабочим визитом в РФ находится президент Сирии аш-Шараа. И с ним, с Ахмедом аш-Шараа, состоятся сегодня переговоры. Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака и также отдельная беседа президента и господина аш-Шараа», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики 28 января.

    28 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа прибыл в Москву, сообщили СМИ.

    Борт с президентом Сирии приземлился во Внуково, следует из трансляции в эфире «России 24».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и президента Сирии пройдут в формате рабочего завтрака.

    Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики 28 января.

    28 января 2026, 14:37 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом ОАЭ

    Кремль: Путин встретится с президентом ОАЭ в четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который приедет в Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят ключевые направления сотрудничества между Россией и ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В повестке переговоров также значится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии.

    28 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах

    Путин по телефону поздравил президента ЦАР Туадеру с победой на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, которого поздравил с победой на выборах, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщается на сайте Кремля.

    Российский президент поздравил Туадеру с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Путин пожелал народу ЦАР процветания и благополучия.

    В ответ Туадера поблагодарил Путина за разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей между Россией и Центрально-Африканской Республикой.

    Ранее Фостен-Арканж Туадера одержал победу на президентских выборах в ЦАР, получив почти 78% голосов избирателей.

    28 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главами российской еврейской общины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями российской еврейской общины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент примет у себя руководителей еврейской общины, включая главного раввина России Берла Лазара и Александра Бороду, президента Федерации еврейских общин России, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который был накануне.

    «День важный, и Путин традиционно общается с руководителями еврейской общины», – заключил представитель Кремля.

    В апреле 2025 года Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара за заслуги в деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями.

    28 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков сообщил о постоянных контактах Путина с Хинштейном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о регулярных контактах президента Владимира Путина с главой Курской области Александром Хинштейном, находящимся на лечении после аварии.

    Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Они постоянно контактируют, я не сомневаюсь, что будут постоянные контакты, множественные».

    Песков также отметил, что регион имеет важное значение, а также сталкивается с трудностями, поэтому глава государства уделяет большое внимание вопросам развития Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна сорвалась из-за заноса служебного автомобиля на скользкой трассе. Глава Курской области Александр Хинштейн находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    28 января 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Сириуса» Шмелевой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева проведут встречу в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент примет Шмелеву, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    В мае 2025 года Путин посещал «Сириус», в ходе визита он ознакомился с музыкальными инструментами и экспозицией о сохранении биоразнообразия.

    28 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин учредил День военной полиции

    Путин учредил День военной полиции в Вооруженных силах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня военной полиции. Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», – сказано в указе.

    В ноябре Путин учредил День фельдъегерской связи.

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

