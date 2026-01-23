Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что обсуждение возможной борьбы за его премьерское кресло в рядах Лейбористской партии является пустой тратой времени, передает РИА «Новости».

Он отметил в интервью телеканалу Channel 4, что призывает однопартийцев не тратить время на разговоры о чем-либо, кроме «роста стоимости жизни и сохранения стабильности в Европе и во всем мире – это потраченная впустую минута».

Ранее британские СМИ сообщили о возможном начале борьбы за лидерство среди лейбористов, где основным оппонентом Стармера называют мэра Манчестера Энди Бернхэма. После отставки депутата лейбористов Эндрю Гвина в его округе Гортон и Дентон должны пройти дополнительные выборы, на которых Бернхэм может выставить свою кандидатуру, однако для этого ему придется покинуть пост мэра.

Если Энди Бернхэм победит на дополнительных выборах и станет депутатом, он получит возможность бросить вызов Стармеру за пост премьера Британии. В последнее время рейтинги популярности Стармера продолжают снижаться: в ноябре его деятельность одобряли только 19% британцев, а число недовольных достигло 73%.

Согласно данным компании Ipsos, к концу сентября Стармер стал самым непопулярным премьер-министром Британии в истории.

Издание Daily Star сообщило, что жители Британии нуждаются в новом лидере после того, как премьер-министр Кир Стармер не смог дать решительного отпора угрозе со стороны Дональда Трампа.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что ожидаемая замена Кира Стармера на посту премьер-министра Британии может не привести к улучшениям.

