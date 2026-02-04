  • Новость часаВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Назван размер хищений экс-руководства Курской области на фортификациях
    Посол: Дания в бешеном темпе закупает оружие для войны с Россией
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    4 февраля 2026, 10:44 • Новости дня

    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшую судьбу совместной военной базы на острове Диего-Гарсия на фоне разногласий о передаче острова Маврикию.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по поводу совместной базы на острове Диего-Гарсия, передает Bloomberg.

    В официальном сообщении Даунинг-стрит говорится, что лидеры признали стратегическую значимость объекта и договорились поддерживать тесное взаимодействие для обеспечения его дальнейшей работы.

    Отношения между странами осложнились после того, как Трамп резко раскритиковал план передачи Диего-Гарсия Маврикию, хотя ранее поддерживал эту инициативу. США и Британия пытались снизить напряженность, вызванную этими заявлениями, на фоне обсуждения парламентом Британии соглашения о суверенитете Чагосских островов, частью которых является Диего-Гарсия.

    Трамп назвал передачу острова Маврикию «актом полной слабости» и «великой глупостью», что было воспринято в Британии как ответ на критику Стармера в адрес угроз Трампа в отношении Европы по вопросу Гренландии.

    Как отмечает Bloomberg, Британия пытается выяснить, сможет ли Трамп заблокировать реализацию соглашения, а также намерена понять, последует ли американская администрация за резкой риторикой президента. Хотя договор с Маврикием уже подписан, его исполнение задерживается из-за споров в парламенте.

    В январе правительство Британии перенесло обсуждение в Палате лордов и пока не объявило, когда оно будет возобновлено.

    Ранее Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать архипелаг Чагос под юрисдикцию Маврикия.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном.

    3 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

    Песков: Индия не сообщала России об отказе от закупок нефти

    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дейли не делал официальных заявлений о том, что собирается прекращать закупать нефть у России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что индийский премьер Нарендра Моди в ходе беседы с ним «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    В октябре Трамп говорил, что индийская сторона якобы планирует сократить свои закупки нефти в России.

    2 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан контейнеровоза Solong, россиянин Владимир Мотин, признан виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море в 2025 году, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, решение вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли, передает ТАСС.

    Авария произошла 10 марта 2025 года у берегов Англии. Контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, столкнулся с танкером Stena Immaculate, находившимся под флагом США и стоявшим на якоре. В результате удара в грузовом танке танкера образовалась трещина, что привело к утечке авиационного топлива в море, а затем к взрывам и пожару на обоих судах.

    На борту Solong находились пять россиян, включая Мотина, но никто из них не пострадал. Среди экипажа контейнеровоза пропал без вести филиппинский моряк Марк Анджело Перния. Его поиски завершились в тот же день, мужчину признали погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы спасателями.

    После случившегося Мотин был арестован. Британские власти обвинили его в непреднамеренном убийстве по грубой халатности.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    1 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует инвестиции Китая и Индии в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    «Китай приветствуется, они смогут заключить отличную сделку по нефти», – отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One. Он добавил, что США сотрудничают с Индией по соглашению о покупке венесуэльской нефти: «Мы уже заключили сделку, саму концепцию сделки», передает Bloomberg.

    По словам Трампа, Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

    Ранее на этой неделе временный президент Венесуэлы подписал исторические изменения в национальной нефтяной политике страны. Теперь иностранные компании смогут получать большую долю собственности и платить меньшие налоги, а спустя менее месяца после захвата Николаса Мадуро американскими силами Минфин США выдал генеральную лицензию, расширяющую возможности американских компаний экспортировать, продавать и перерабатывать нефть из Венесуэлы.

    В результате этих изменений США в ближайшее время могут стать крупнейшим импортером венесуэльской нефти за последний год. Администрация Трампа добивается контроля над энергетическим сектором страны и призывает инвестировать 100 млрд долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры.

    Поставки нефти из Венесуэлы в Китай упали с 400 тыс. баррелей в сутки до нуля в январе из-за ужесточения контроля со стороны американского флота над нелегальными перевозками нефти танкерами, ранее направлявшимися в Китай. Большая часть венесуэльской нефти, поступающей в США, принадлежит компании Chevron, имеющей лицензию на сделки с санкционной нефтью, а около 20% поставляют трейдеры Trafigura и Vitol, привлеченные для реализации до 50 млн баррелей, часть из которых ранее была предназначена для Китая.

    Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру Минфина США, сообщило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    2 февраля 2026, 01:55 • Новости дня
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич объявил пессимистический прогноз развития ситуации по Ирану и предупредил о чрезвычайно опасном моменте, в котором пребывает весь мир, так как в ближайшие дни могут произойти крупные военные и политические потрясения.

    «Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и других важных событий», – сказал он в эфире PinkTV.

    По мнению Вучича, когда в СМИ активно муссируют истории на подобие той, что произошла с Моникой Левински, а сейчас это документы о похождениях Джеффри Эпштейна, принимаются поспешные решения о противоречивых нападениях. Чтобы сместить внимание общественности, работают СМИ с подробностями о скабрёзных историях.

    Президент Сербии считает, что всё, что происходит сейчас, только ускорит некоторые спорные политические решения.

    Несмотря на катастрофические прогнозы он подчеркнул, что Сербия должна оставаться сосредоточенной на собственном развитии и сохранении стабильности. Вучич надеется, что приверженность миру поможет стране в это непростое время.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке, а также о том, что США готовы вести диалог с Ираном по сделке.

    2 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Трамп: Моди согласился прекратить покупать нефть у России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди последний «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    По словам Трампа, Индия «намерена увеличить объемы импорта топлива из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы», передает ТАСС.

    «Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше (этого сырья) у США и, потенциально, Венесуэлы», – заявил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Американский лидер выразил мнение, что такой шаг со стороны Индии поможет приблизить окончание конфликта на Украине.

    В октябре Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко в ноябре сообщал, что Индия сохранила закупки российской нефти.

    В декабре президент России Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе.

    1 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил готовность вновь обсудить с Евросоюзом углубление сотрудничества в сфере обороны и совместных программ.

    Стармер заявил о намерении восстановить переговоры с Евросоюзом по вопросам обороны и безопасности, передает Politico. Стармер отметил, что рассчитывает на прогресс в вопросах расходов, возможностей и сотрудничества между Британией и европейскими странами, включая инициативу фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) или другие подобные проекты.

    «Я высказывал мнение, что нам стоит рассмотреть такие схемы, как SAFE и другие, чтобы понять, сможем ли мы наладить более тесное взаимодействие», – сказал он журналистам во время визита в Китай. Ранее переговоры по участию Британии в кредитной программе SAFE были прерваны после разногласий по вопросу взносов Лондона.

    В настоящее время Британия может участвовать в SAFE лишь как третья страна, но ей недоступна полноправная интеграция. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что обсуждать возможность второго SAFE-фонда пока преждевременно.

    Обсуждается возможность участия Британии в европейском кредите на 90 млрд евро для Украины. При этом Франция и ряд других стран настаивают, чтобы страны-участницы из числа третьих государств также платили взносы, учитывая, что члены ЕС выплачивают проценты по кредиту. Британские официальные лица заявили, что этот вопрос сейчас активно не прорабатывается.

    Представитель британского правительства напомнил, что страна уже выделила 21,8 млрд фунтов для поддержки Украины военной и финансовой помощью. В понедельник в Лондон прибывают еврокомиссары Марош Шефчович и Валдис Домбровскис для переговоров с британскими министрами, на которых основное внимание будет уделено торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Евросоюз рассматривают возможность новых переговоров по вопросам оборонного сотрудничества.

    3 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США стартует масштабный проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов для защиты промышленности от перебоев поставок, пишет Bloomberg

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске стратегического резерва критически важных минералов на сумму 12 млрд долларов, чтобы сократить зависимость производителей от редкоземельных металлов из Китая, сообщает Bloomberg.\

    Проект получил название Project Vault. Он объединит 2 млрд долларов частных инвестиций и 10 млрд долларов кредита Экспортно-импортного банка США, что станет крупнейшей сделкой в истории банка.

    Трамп подчеркнул: «Мы не хотим снова переживать то, что было год назад», напоминая о торговых спорах между Вашингтоном и Пекином, когда возникли ограничения на доступ к китайским редкоземельным материалам. По его словам, резерв должен «гарантировать, что американские компании и рабочие никогда не пострадают из-за дефицита». Project Vault будет фокусироваться на таких материалах, как галлий и кобальт, необходимых для производства авиационных двигателей и смартфонов.

    В создании запаса уже согласились участвовать более десяти компаний, в том числе GM, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google. Закупку сырья будут организовывать трейдеры Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group. Проект позволит производителям запасаться необходимыми материалами без необходимости самостоятельно хранить большие объемы сырья.

    Производители смогут заранее определить нужный объем и стоимость закупки, внести предоплату, а при перебоях в поставках – полностью использовать резерв. При этом они обязуются со временем восполнить израсходованные материалы. Такая схема должна защитить отрасль от ценовых колебаний и перебоев с поставками.

    Администрация США уже инвестирует в развитие добычи редкоземельных материалов в стране и заключает соглашения о сотрудничестве с Австралией, Японией и Малайзией. На предстоящем саммите в Вашингтоне ожидаются новые договоренности, в том числе с Евросоюзом, представители которого подтвердили стремление к устойчивому партнерству по критически важным минералам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США захватили редкоземельные элементы, которые необходимы Европе для производства вооружений.

    Китай объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США.

    Австралия и США решили совместно добывать редкоземельные металлы.

    2 февраля 2026, 14:27 • Новости дня
    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Mundo: Испанская Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле, пишет Mundo.

    Согласно информации Mundo, Repsol попала под действие генеральной лицензии, выданной Белым домом американским компаниям, поскольку у нее есть дочерняя структура в США – Repsol Trading USA Corporation, передает РИА «Новости».

    Издание также отмечает, что группа конгрессменов-демократов направила руководству Repsol письмо с предупреждением относительно сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа. В письме содержится мнение, что действия администрации Трампа в Венесуэле осуществляются без одобрения Конгресса и необходимой правовой базы.

    Ранее Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    В середине января США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов.

    1 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Трамп решил возвести в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна
    Трамп решил возвести в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп планирует возвести триумфальную арку высотой 76 метров (250 футов) на берегу реки Потомак, сообщили СМИ.

    Новый монумент, по задумке, должен затмить по размерам Мемориал Линкольна (30 метров) и Белый дом (21 метр), став самым высоким памятником подобного рода в мире. Арка, получившая рабочее название Independence Arch, приурочена к 250-летию США и должна расположиться между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем, передает The Washington Post.

    Трамп обсуждал с архитекторами меньшие варианты – 37 и 50 метров, однако настаивает на максимальной высоте, считая, что «250 за 250» – символично и впечатлит гостей столицы. «Я хочу, чтобы это была самая большая арка во всем мире», – заявил он журналистам на борту Air Force One. По его словам, монумент должен стать глобальным символом, превосходящим по масштабу даже парижскую Триумфальную арку (50 метров) и мексиканскую Арку победы (67 метров).

    Однако градостроители и искусствоведы опасаются, что столь массивная арка нарушит композицию исторического центра Вашингтона, закроет важные виды и изменит восприятие других мемориалов. Кейтсби Ли, автор идеи скромной временной арки для юбилея, считает, что подобная конструкция «неуместна» на выбранном участке.

    По планам Белого дома, арку планируют финансировать за счет частных пожертвований, оставшихся после строительства нового бального зала для Белого дома, ориентировочная стоимость – 400 млн долларов. Среди доноров этого проекта – крупнейшие корпорации, включая Amazon, Google и Lockheed Martin. Для реализации монумента потребуется одобрение федеральных ведомств и, вероятно, Конгресса, поскольку участок Memorial Circle находится под управлением Национальной парковой службы.

    Местные историки также отмечают, что планируемая арка может закрыть вид на Арлингтон-хаус, бывшую усадьбу Роберта Ли, и изменить характер мемориального коридора между Севером и Югом. В качестве компромисса Кейтсби Ли предложил рассмотреть другой участок – Barney Circle на юго-востоке Вашингтона, где масштабная арка не будет конкурировать с историческими памятниками.

    3 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    Невестка Карла III закрыла фонд после скандала с Эпштейном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организация Sarah's Trust, благотворительный фонд бывшей жены брата британского короля Карла III Сары Фергюсон, прекратил деятельность после публикации документов, где герцогиня называет обвиняемого в секс-торговле финансиста Джефри Эпштейна своим «потрясающим другом».

    Благотворительная структура герцогини Йоркской приостанавливает работу на неопределенный срок из-за вскрывшихся подробностей ее общения с Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Организация «закроется на обозримое будущее», заявил представитель фонда. Он отметил, что шаг якобы обсуждали несколько месяцев.

    Бывший супруг герцогини принц Эндрю также оказался в центре внимания из-за дружбы с финансистом. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил брата всех титулов.

    Ранее сообщалось, что брат короля Британии Эндрю организовывал прибытие частного самолета Эпштейна на британских военных аэродромах.

    Также в середине января Эндрю устроили временное жилье для ускорения его отъезда из Виндзора.

    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    2 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    WP опубликовала шуточные планы Трампа о новых штатах США

    Tекст: Катерина Туманова

    За субботним ужином на банкете клуба «АльфаАльфа» американский президент Дональд Трамп высмеял политических оппонентов, пошутил о скором вторжении в Гренландию и предположил, что может подать в суд на своего недавно выдвинутого кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша.

    «Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся купить её. У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может занять 53-е место», – приводит Washington Post (WP) шутки американского лидера.

    Трамп также указал на Кевина Уорша, кандидата на пост следующего председателя ФРС, которому не поздоровится, если он огорчит главу Белого дома.

    «Если он не снизит процентные ставки, я подам на него в суд. Я шучу», – сказал Трамп.

    Трамп в финале вечера пояснил журналистам, что это был вечер шуток и рассказал  о первой леди Мелании и одноимённом документальном фильме «Мелания», который был снят компанией Amazon, основатель которой Джефф Безос является членом клуба Alfalfa Club.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комик Билл Махер сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой. МИД Дании сообщал в конце января о том, что США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова. При этом премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.


    2 февраля 2026, 00:55 • Новости дня
    Axios узнал о готовности США вести диалог с Ираном по сделке

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке, сообщил Axios высокопоставленный чиновник США.

    «Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи представителя Белого дома Стива Уиткоффа с высокопоставленными иранскими официальными лицами в Анкаре в конце этой недели, сообщили Axios два источника. По их словам, дело движется, делается всё возможное», – сказано в материале Axios.

    Другой американский чиновник подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции. Три страны, которые работали с администрацией Трампа над соглашением о прекращении огня в секторе Газа, хотят, чтобы переговоры между США и Ираном предотвратили войну в регионе.

    Официальные лица Белого дома заявляют, что Трамп не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и остается открытым для диалога.

    Недавние комментарии Трампа о переговорах не являются блефом, но США не знают, уполномочит ли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи своих дипломатов заключить сделку, которая может привести к серьезным последствиям.

    Напомним, ранее Трамп отдал приказ о массированном наращивании военной мощи в Персидском заливе, что повышает ставки США через переговоры предотвратить удар по Ирану и более широкую региональную войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке. Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»

    «Связи Макрона с Эпштейном названы угрозой для Франции». «В досье Эпштейна нашли Зеленского». «Норвежцы разочарованы наследницей престола из-за Эпштейна». «Трамп подаст в суд на наследников Эпштейна». «Клинтоны готовы дать показания». Заголовки такого рода – малая часть реакции на раскрытие архива самого влиятельного сутенера США. Что в нем самое важное? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие - но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены - и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

