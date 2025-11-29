Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.0 комментариев
В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 декабря
С 1 декабря повысят пенсии тем, кто имеет право на перерасчет, это лица старше 80 лет, инвалиды первой группы и недавно уволившиеся граждане, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Пенсии для граждан России будут повышены с 1 декабря. Как рассказал РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, перерасчет коснется тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности.
Фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, достигших 80 лет в ноябре, вырастет до 17 815 рублей. Кроме того, им положена ежемесячная надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для получателей государственной пенсии.
Такой же порядок повышения выплат распространяется на инвалидов первой группы – им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и полагается ежемесячная компенсация. При этом, если пенсионер уже получал повышенную выплату по инвалидности I группы, дополнительного удвоения не будет.
В случае увольнения в ноябре перерасчет пенсии произойдет с декабря. Заявление подавать не нужно – данные поступают от бывшего работодателя, и при задержке поступления информации все недополученные деньги будут выплачены позднее отдельной доплатой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, для получения в старости средней пенсии в России нужно накопить не менее 111,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов, что соответствует примерно 27,6 лет страхового стажа.
С 1 января 2026 года российские страховые пенсии по старости увеличатся на 7,6%, что составит прибавку около двух тыс. рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Никто не планирует повышать возраст выхода на пенсию, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.