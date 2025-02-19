Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.18 комментариев
Минстрой предложил создать единый платежный документ за ЖКУ
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, что позволит гражданам получать одну квитанцию вместо нескольких разных.
По мнению министра, необходимо создать единую платежную систему и оператора в каждом регионе для сбора средств, избежав прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями, передает ТАСС.
Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук пояснил, что в настоящее время расчетные центры, нанятые коммунальными службами и управляющими компаниями, действуют как платежные агенты для выставления различных квитанций.
Минстрой предлагает внедрить принцип единой платежки для граждан, что решило бы проблему получения нескольких квитанций за разные услуги, таких как капремонт и свет.
Однако предложение Минстроя сталкивается с рядом трудностей. В частности, счета за капитальный ремонт приходят на квартиру, тогда как за коммунальные услуги и жилищные услуги – персонально на собственника. Это создает сложности в унификации платежных документов, но министр и эксперты считают, что единая платежка станет удобным решением для граждан.
Ранее юрист Ильмира Носик объясняла, как избежать мошенничества при оплате жилищно-коммунальных услуг, подчеркнув необходимость проверки квитанций и обращения в управляющую организацию.