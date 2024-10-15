Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенничества с квитанциями ЖКХ

Юрист дала советы по защите от мошенничества с квитанциями ЖКХ в России

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, одним из популярных методов стала рассылка поддельных квитанций с поддельными реквизитами. Мошенники отправляют такие документы, имитируя деятельность управляющих организаций, передает «Газета.Ru».

Проверить подлинность квитанций можно через Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). На портале dom.gosuslugi.ru можно определить надлежащую управляющую компанию по адресу дома. Юрист советует сверять реквизиты и другие данные квитанции с предыдущими, чтобы исключить ошибки.

Юрист добавила, что мошенники также могут предлагать ненужные услуги, такие как замена счетчиков, представляясь сотрудниками управляющей компании. Все законные услуги отображаются в официальной квитанции на оплату ЖКУ.

Также Носик предупредила о ложных сообщениях о долгах через СМС, которые содержат ссылки на фальшивые сайты. Важно всегда проверять правильность адреса сайта через управляющую компанию.

Если в квитанции появились неизвестные начисления, их можно оспорить через заявление в управляющую организацию.

Запрос можно подать через электронную почту или личный кабинет в ГИС ЖКХ. Управляющие компании могут предъявить необоснованные задолженности в суд, и в таких случаях необходимо своевременно реагировать на почтовую корреспонденцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России мошенники начали предлагать гражданам «услуги» по замене и установке батарей отопления, чтобы нажиться в период отопительного сезона.

