Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед отопительным сезоном
Эксперт Бондарь предупредил о мошеннических схемах перед отопительным сезоном
Мошенники часто пользуются отопительным сезоном, чтобы нажиться на гражданах, они предлагают «услуги» по замене батарей отопления или по их установке, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Злоумышленники нередко распространяют через почтовые ящики листовки с ложными предупреждениями о заменах систем отопления, где предлагается обновить батареи «по выгодной цене», рассказал Бондарь «Газете.Ru».
«Кому не хочется встретить зиму с надежными и эффективными батареями? Однако не спешите хвататься за телефон и набирать указанный номер», – сказал эксперт.
Мошенники рассчитывают на желание людей подготовиться к холодам, на доверие к «официальным» объявлениям и на страх перед возможными проблемами с отоплением зимой.
Аферисты представляются сотрудниками управляющей компании или местных теплосетей, они готовы даже провести «диагностику» батарей бесплатно, в ходе нее обычно устанавливаются «неисправности».
После этого жертв убеждают в необходимости срочной замены систем отопления, в случае необходимости их запугивают возможными авариями и протечками.
Необходимо помнить, что серьезные работы проводятся в многоквартирных домах с ведома и согласия жильцов. Также нужно обращать внимание на детали предложения, настоящие коммунальщики редко прибегают к рекламным листовкам для информирования жителей.