Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед отопительным сезоном

Эксперт Бондарь предупредил о мошеннических схемах перед отопительным сезоном

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники нередко распространяют через почтовые ящики листовки с ложными предупреждениями о заменах систем отопления, где предлагается обновить батареи «по выгодной цене», рассказал Бондарь «Газете.Ru».

«Кому не хочется встретить зиму с надежными и эффективными батареями? Однако не спешите хвататься за телефон и набирать указанный номер», – сказал эксперт.

Мошенники рассчитывают на желание людей подготовиться к холодам, на доверие к «официальным» объявлениям и на страх перед возможными проблемами с отоплением зимой.

Аферисты представляются сотрудниками управляющей компании или местных теплосетей, они готовы даже провести «диагностику» батарей бесплатно, в ходе нее обычно устанавливаются «неисправности».

После этого жертв убеждают в необходимости срочной замены систем отопления, в случае необходимости их запугивают возможными авариями и протечками.

Необходимо помнить, что серьезные работы проводятся в многоквартирных домах с ведома и согласия жильцов. Также нужно обращать внимание на детали предложения, настоящие коммунальщики редко прибегают к рекламным листовкам для информирования жителей.