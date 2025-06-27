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В Госдуму внесен законопроект о взыскании долгов ЖКХ через РСО
Законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.
В пояснительной записке уточняется, что сейчас такой возможностью обладают только вновь выбранные управляющие организации, а изменения предлагают распространить и на действующие УО при согласии обеих сторон, передает РИА «Новости».
Авторы документа отметили, что РСО часто выгодно взыскивать долги напрямую с потребителей, поскольку просроченные платежи приводят к сокращению средств на ремонт сетей. В законопроекте подчеркивается, что речь идет именно о праве, а не об обязанности передачи долгов.
Концепция законопроекта, по мнению разработчиков, не приведет к дополнительным расходам для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также для жителей многоквартирных домов. Анализ правоприменительной практики показал, что РСО заинтересованы самостоятельно взыскивать просроченную задолженность с собственников помещений.
Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.