В Госдуму внесен законопроект о взыскании долгов ЖКХ через РСО

Tекст: Валерия Городецкая

В пояснительной записке уточняется, что сейчас такой возможностью обладают только вновь выбранные управляющие организации, а изменения предлагают распространить и на действующие УО при согласии обеих сторон, передает РИА «Новости».

Авторы документа отметили, что РСО часто выгодно взыскивать долги напрямую с потребителей, поскольку просроченные платежи приводят к сокращению средств на ремонт сетей. В законопроекте подчеркивается, что речь идет именно о праве, а не об обязанности передачи долгов.

Концепция законопроекта, по мнению разработчиков, не приведет к дополнительным расходам для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также для жителей многоквартирных домов. Анализ правоприменительной практики показал, что РСО заинтересованы самостоятельно взыскивать просроченную задолженность с собственников помещений.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.