Мишустин заявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Мишустин: Индексация социальных пенсий коснется 4 млн россиян
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава российского правительства провел совещание с вице-премьерами, где распорядился обеспечить своевременное начисление средств, передает РИА «Новости».
Председатель кабинета министров уточнил, что плановое повышение финансовой помощи охватит свыше 4 млн человек.
«С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 млн человек – это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Премьер-министр добавил, что рост выплат предусмотрен также для ветеранов Великой Отечественной войны и участников добровольческих формирований в Донбассе. Кроме того, поддержка усилится для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других льготных категорий граждан.
Глава кабмина особо отметил, что все необходимые ресурсы для выполнения обязательств перед населением уже зарезервированы. По его словам, увеличенные суммы должны поступать получателям строго по графику.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о предстоящей индексации социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила об удвоении фиксированной выплаты к пенсии для граждан старше 80 лет.