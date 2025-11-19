Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года

Минтруд: С 1 января страховые пенсии в России увеличат на 7,6%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пенсии будут проиндексированы с начала 2026 года на 7,6%. Все необходимые средства уже заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА «Новости» заместитель министра труда Андрей Пудов.

По его словам, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате их средний размер увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей.

Повышение коснется всех получателей страховых пенсий по старости – в том числе работающих и неработающих пенсионеров, а всего речь идет о 38 млн человек.

Социальные пенсии в России будут проиндексированы традиционно с 1 апреля. Увеличение составит 6,8% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Эти выплаты затронут примерно 4,4 млн человек, для обеспечения выплат средства также уже заложены в бюджете Социального фонда.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бюджет Социального фонда на 2026 год предусматривает доходы в 19,086 трлн рублей и расходы в 18,748 трлн рублей.

Пенсии бывших военнослужащих в России проиндексируют в октябре 2026 года на 4%.

А пенсии за январь выплатят в декабре для своевременного получения денег перед новогодними каникулами.