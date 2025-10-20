Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.
По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».
Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.
Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.