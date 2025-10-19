Трамп назвал пошлины против Китая угрозой экономике США

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «уничтожать» Китай, даже несмотря на усиление давления на Пекин в торговой сфере, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он отметил: «Я не собираюсь уничтожать Китай», – и таким образом прокомментировал действия США по введению дополнительных ограничений против КНР.

Трамп также подтвердил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится через две недели. По словам американского лидера, после этих переговоров станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.

Президент США заявил, что введение дополнительной пошлины в 100% на китайские товары будет «неустойчивым» для американской экономики. Он подчеркнул, что Пекин «вынудил» Вашингтон пойти на такие меры, но выразил уверенность в возможности достижения справедливой сделки. Трамп выразил мнение, что отношения с Китаем могут быть урегулированы, если удастся договориться о равных условиях.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из КНР с ноября.



