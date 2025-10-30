Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в Южной Корее

Tекст: Антон Антонов

Переговоры начались на авиабазе Кимхэ. «Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Также американский лидер подчеркнул, что у них с Си Цзиньпином всегда были хорошие отношения, назвав председателя КНР великим лидером. «Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время», – сказал Трамп. При этом Трап заявил: «Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо».

Он допустил возможность подписания торговой сделки с Китаем по итогам переговоров. Он отметил, что по ряду вопросов уже достигнуты договоренности, остальные стороны намерены обсудить в ходе встречи. «Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», – сказал Трамп.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу в достижении успеха:. Лидер КНР сообщил, что рабочие группы уже достигли принципиального консенсуса по ряду экономических вопросов, что создало все необходимые условия для встречи.

Си Цзиньпин отметил, что разногласия между Китаем и США, как двумя крупнейшими экономиками, неизбежны. Он подчеркнул важность сохранения верного курса в отношениях, несмотря на существующие вызовы, чтобы гарантировать стабильность сотрудничества двух стран.

По его словам, развитие Китая не противоречит продвигаемой нынешней администрацией США концепции «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again), передает ТАСС.

Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС и для переговоров с китайским лидером. Трамп анонсировал визит в Китай в начале 2026 года и выразил надежду на ответный визит Си Цзиньпина. США, по словам главы Минфина Скотта Бессента, вероятно, откажутся от планов введения 100%-й пошлины для Китая.