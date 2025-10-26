Глава Минфина США Бессент допустил отказ США от 100-процентной пошлины для Китая

Tекст: Вера Басилая

США, вероятно, не будут вводить 100-процентную пошлину на товары из Китая, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент, передает РИА «Новости».

По его словам, после переговоров с Китаем стало возможным отложить этот вопрос, чтобы позволить Дональду Трампу и Си Цзиньпину встретиться лично для обсуждения дальнейших торговых отношений между странами.

Бессент отметил, что Трамп предоставил «весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100-процентной пошлины», и весьма существенные рамки были достигнуты.

Переговоры проходили с участием вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и американского министра Бессента.

Ранее китайское Министерство коммерции объявило, что с 8 ноября планирует ввести экспортный контроль на товары, связанные с редкоземельными металлами и литиевыми батареями, а Дональд Трамп сообщал о готовности США ввести 100-процентную пошлину на китайские товары с 1 ноября, объясняя это «агрессивной позицией» Пекина.

Дональд Трамп выразил уверенность в достижении выгодного соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящей встрече.

Белый дом заявил, что встреча лидеров состоится на следующей неделе.

Представители США и Китая в Куала-Лумпуре обсудили торговые вопросы в конструктивной атмосфере.