    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР
    Эксперт: Удары ВСУ по плотине в Белгородской области лишены смысла
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Депутат объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    26 октября 2025, 11:30 • Новости дня

    Трамп заявил о возможности хорошей сделки между США и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином позволит сторонам согласовать выгодное соглашение.

    Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты и Китай способны заключить «хорошую сделку», передает РИА «Новости». «Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы хотим сделку, и мы договорились встретиться», – отметил Трамп на пресс-конференции в Малайзии.

    Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на следующую неделю.

    Также в Малайзии Трамп сообщил о своей уверенности в возможности заключения выгодного соглашения с Бразилией после переговоров с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Лула, со своей стороны, заявил о стремлении расширять сотрудничество с Соединёнными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США назвали переговоры с Китаем конструктивными. Белый дом анонсировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    23 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    24 октября 2025, 05:59 • Новости дня
    Трамп разозлился на Канаду
    Трамп разозлился на Канаду
    @ EPA/WILL OLIVER/POOL/ABACA/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social разразился гневным постом о фейковой рекламе и мошеннических действиях Канады с использованием образа экс-президента США Рональда Рейгана против его тарифов.

    Трамп заявил, что все торговые переговоры с Канадой прекращены из-за рекламы антитарифных мер с использованием ролика с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, передает CTV News

    «Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада обманным путем использовала рекламу-фейк, в которой Рональд Рейган негативно отзывается о тарифах. Стоимость рекламы составила 75 тыс. канадских долларов. Они сделали это только для того, чтобы вмешаться в решение Верховного суда США и других судов», – написал Трамп.

    Американский президент продолжил о том, что его тарифы – это основа нацбезопасности и экономики, а столь вопиющее поведение Канады – повод для того, чтобы прекратить «все торговые переговоры».

    Реклама, которая транслировалась в большинстве крупных сетей США, была оплачена правительством провинции Онтарио и обошлась в 75 млн долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выразило разочарование решением США увеличить торговые пошлины до 35%, затронувшим ключевые экспортные отрасли страны. Власти обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на пошлины США на автомобили и автозапчасти. В октябре Канада решила запустить в США рекламную кампанию с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Трампа.

    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    25 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в достижении соглашения по Украине, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможности организации переговоров, Трамп отметил: «Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку».

    Разговор с прессой состоялся на борту президентского самолета при дозаправке в Дохе по пути в Малайзию.

    Трамп выразил разочарование уровнем продвижения мирного процесса на Украине. Но он также отметил, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

    Кроме того Трамп объявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение Китаем закупок нефти у России на предстоящей встрече, подчеркнув, что Китай уже снизил объемы закупок, а Индия намерена полностью отказаться.

    Ранее Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Как сообщал Bloomberg, новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменят баланс на мировом рынке нефти и поставят под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.


    24 октября 2025, 15:02 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сценарии наземной операции США в Венесуэле

    Политолог Хейфец: Угрозы Трампа похожи на попытки запугать Мадуро

    Эксперт назвал возможные сценарии наземной операции США в Венесуэле
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ужесточение риторики главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Венесуэлы больше похоже на попытки запугать Каракас перед переговорами. Впрочем, США могут провести высадку десанта на венесуэльской территории и далее действовать в зависимости от реакции боливарианской армии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее стало известно, что США готовятся к наземной операции в Венесуэле.

    «Американская наземная операция может происходить по нескольким сценариям. Первый: удар по объектам на территории Венесуэлы, в том числе – казармам боливарианской армии. Второй: атака на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе без цели непосредственно ликвидировать президента Николаса Мадуро», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ.

    «Третий сценарий может предполагать наиболее широкую цель – добиться смещения главы государства и кабинета министров. Но, по моему мнению, пока риторика Трампа больше похожа на попытки запугать власти Венесуэлы. Это укладывается в рамки переговорной стратегии главы Белого дома: сначала максимально надавить на визави, чтобы потом добиться от него каких-то уступок в переговорах», – напомнил он.

    «Впрочем, между Вашингтоном и Каракасом пока не наблюдается каких-либо переговоров. Поэтому Белый дом, судя по всему, постепенно дрейфует от потенциального диалога в сторону применения собственно военного сценария. Но, скорее всего, окончательное решение Трампом еще не принято. В пользу этой версии говорит и выданное предупреждение о наземной операции. Как правило, о таких планах противнику заранее не говорят», – полагает эксперт.

    «Если же США решат провести широкомасштабные боевые действия, то я не вижу шансов у Венесуэлы на победу, несмотря на наличие у нее современного вооружения. Впрочем, она в состоянии нанести ощутимые потери американской армии. Также накопленного американцами потенциала хватит для проведения десантной операции. Но если она перерастет во что-то большее, для этого потребуются дополнительные воинские контингенты», – заметил спикер.

    «При демонстрации военными Венесуэлы серьезной способности сопротивляться американцы вряд ли будут расширять кампанию. Если же боливарианская армия «посыплется», как это произошло на последнем этапе войны в Сирии с армией Башара Асада, то аппетит к США, что называется, придет во время еды», – поделился мнением собеседник.

    «Что касается реакции из-за рубежа, то Мексика, Колумбия, Бразилия и другие латиноамериканские государства, конечно, осудят американцев, но военный контингент отправлять не будут. Россия, вероятно, также присоединится к осуждению США и, возможно, решит оказывать помощь Каракасу разведданными. Но мы точно не будем отправлять военных», – заключил Хейфец.

    Ранее стало известно, что США готовятся начать наземную военную операцию в Венесуэле. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сказал на заседании, посвященном рассмотрению промежуточных итогов объявленной «войны с наркокартелями», пишет «Коммерсант». «Дальше будет наземная [операция]», – сказал он.

    Заявление Трампа прозвучало после того, как американский бомбардировщик B-1 Lancer пролетал вблизи венесуэльского побережья, пишет CNN. При этом президент отрицал, что США отправили самолет к материковой части Венесуэлы.

    Штаты с сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу против наркомафии, а не латиноамериканских государств.

    Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в его стране марионеточный режим. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что подписание Каракасом декрета о стратегическом договоре с Москвой – реакция на ситуацию в регионе, а также оценивала, чем рискуют США при вторжении в Венесуэлу.

    23 октября 2025, 22:35 • Новости дня
    В Белом доме пообещали значительное воздействие санкций США на Россию
    В Белом доме пообещали значительное воздействие санкций США на Россию
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что американский президент Дональд Трамп обещал ввести антироссийские санкции, когда это будет уместно и необходимо, и сделал это, так как перестал видеть со стороны России достаточных подвижек в деле достижения мира в украинском конфликте.

    «Президент Трамп всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в нем. И он чувствует, что, к сожалению, с российской стороны в последнее время не наблюдалось достаточного интереса и действий в плане продвижения к миру, поэтому встреча между двумя лидерами не полностью исключена. Я думаю, президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти снова. Но мы хотим убедиться, что эта встреча принесет ощутимый позитивный результат. И что это будет полезное использование времени президента», – заявил Ливитт в ответ на первый вопрос брифинга.

    Пресс-секретарь Белого дома несколько раз повторила, как занят Трамп и как важно ему понимать продуктивность и результативность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Мы хотим убедиться, что президент с пользой использует время. А президент не хочет тратить свое время зря. <...> Госсекретарь Рубио посчитал этот разговор [с главой МИД России Сергеем Лавровым] действительно продуктивным. Но, опять же, президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным будет проведена с пользой», – добавила она.

    Ливитт уточнила, что Трамп «хочет видеть действия, а не просто разговоры», и предположила, что президент США чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, поэтому хочет, чтобы и эта война закончилась.

    Пресс-секретарь также напомнила, что Трамп оказывает давление и на европейцев с тем, чтобы те перестали закупать у России углеводороды, поэтому в Белом доме рассчитывают на масштабное воздействие санкций США на Москву.

    «Посмотрите, они [санкции] довольно внушительны, я видела сегодня утром международные новости из Китая о том, что они сокращают закупки нефти у России. Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента Трампа. Президент также надавил на европейские страны, наших союзников, чтобы они прекратили закупки российской нефти. Так что это полномасштабная кампания. Мы ожидаем, что эти санкции причинят немало беспокойства, как вчера заявил министр финансов. А могут ли быть еще санкции? Я оставлю это на усмотрение президента», – сказала Ливитт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными. При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    24 октября 2025, 03:48 • Новости дня
    Уитакер рассказал о козырях Трампа в разрешении украинского конфликта

    Уитакер заявил о поиске рычагов давления на Москву и Киев ради мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Важнейшим результатом встречи президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стало объявление санкций в отношении двух российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уитакер подчеркнул, хотя администрация по-прежнему привержена делу защиты суверенитета Украины, Трамп сосредоточился на том, чтобы подтолкнуть Москву и Киев к переговорам.

    «Это просто жестокая окопная война, в которой никто не выигрывает. Президент Трамп пытается изучить способы давления на [президента России] Владимира Путина и продолжить давление, откровенно говоря, и на [президента Украины] Владимира Зеленского, а также найти новые способы давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров для достижения соглашения о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства», – заявил он телеканалу Newsmax.

    Уитакер порадовался тому, что ЕС и НАТО также объявили об очередном раунде санкций, назвав это прогрессом.

    «У него все карты на руках. И, в конечном счете, он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы и дальше создавать обстоятельства, позволяющие Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, склонить его к переговорам и положить конец этой войне», – добавил посол США при НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    23 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может прокомментировать ситуацию вокруг возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать [ситуацию со встречей с Трампом и мирным саммитом в Будапеште]», – сказал Песков в беседе с автором Telegram-канала «Юнашев Live» Александром Юнашевым, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    24 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Трамп рассказал, как справится с наркокартелями без объявления войны

    Трамп заявил о готовности к наземной операции в Венесуэле

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал во время общения с прессой в Белом доме, как намерен справляться с наркокартелями без объявления войны и без размещения американских войск на территории стран-импортеров.

    Президент США заявил в четверг, что его администрация планирует проинформировать Конгресс об операциях против наркокартелей, и хотя ему не нужно было объявлять войну, следующим шагом будут сухопутные операции против картелей, передает Reuters.

    Военные США наращивают присутствие в Карибском бассейне, включая развертывание эсминцев с управляемыми ракетами, истребителей F-35, атомной подводной лодки и тысяч военнослужащих.

    «Я не думаю, что нам обязательно нужно объявление войны. Думаю, мы просто будем убивать людей, ввозящих наркотики в нашу страну. Понимаете? Мы их убьем. <...> Наркотики поступают по суше, понимаете. Суша будет следующей», – сказал Трамп.

    Американский лидер также поговорил о наркокартелях с журналистами в Белом доме и поделился соображениями о них.

    «Картели – это очень плохо. К ним приходит много плохих людей. <...> Их процветание просто чудовищно, особенно для женщин. Их убивают. Их насилуют в таких масштабах, о которых никто даже никто не думал, что это возможно. <...> При [экс-президенте США Джо] Байдене они просто хлынули в страну. Не имело значения, кем ты был, откуда вы, как вы выглядите, какой у вас послужной список. Они не проверяли записи. Миллионы людей пришли в эту страну, в которой им больше не место. Мы вывезли многих из них», – ответил Трамп.

    Он продолжил, упомянув Мексику и заявив, что очень уважает президента этой страны, там немало чудесных людей, но они живут в страхе в своей собственной стране, потому что этими странами управляют картели.

    «Или Колумбия. Колумбия – это вообще наркопритон, и так было долгое время. У них там сейчас никудышный лидер. Плохой парень, бандит. Но они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели. И им это больше не сойдет с рук. Мы не собираемся с этим мириться. Колумбия – это очень плохо. Мексикой управляют картели. Я очень уважаю президента, женщину, которая, на мой взгляд, потрясающая женщина. Она очень храбрая женщина. Но Мексикой правят картели, и мы должны защищаться от этого», – подытожил глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения под предлогом борьбы с наркокартелями. В начале октября президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми. При этом Трамп назвал честью для себя уничтожение в Карибском море подлодки с наркотиками. А позднее контртеррористический центр США заявил о поимке лидера наркокартеля «Синалоа».

    23 октября 2025, 22:05 • Новости дня
    Трамп помиловал соучредителя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп помиловал соучредителя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, который признал себя виновным в отмывании денег в 2023 году, сообщил Белый дом.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила на брифинге, что президент Трамп «воспользовался конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся судебному преследованию администрацией [экс-президента США Джо] Байдена в рамках ее войны с криптовалютой».

    В заявлении Левитт сказано, что приговор, вынесенный администрацией Байдена Чжао, был слишком суровым, с чем согласен Трамп и его главные советники после многомесячной лоббистской кампании Binance по помилованию Чжао, известного как CZ.

    Помилование, о котором впервые сообщила Wall Street Journal, может открыть Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже, путь к возобновлению работы в США.

    Однако у Трампа, пообещавшего сделать США «криптостолицей планеты», есть свои связи с Binance. Криптовалютная компания его семьи, World Liberty Financial, от которой все больше зависит их благосостояние, размещена на Binance, напоминает CNN.

    В мае 2024 года Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, признав себя виновным в неспособности обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег.

    Чжао покинул пост гендиректора криптобиржи Binance, основанной им в 2017 году, и согласился выплатить штраф в размере 200 млн долларов. Компания согласилась выплатить более 4 млрд долларов штрафов и других санкций в рамках согласованного с федеральным правительством соглашения в 2023 году. Binance признала участие в операциях по отмыванию денег, нелицензированных денежных переводах и нарушении санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семья президента США Трампа всего за сутки увеличила состояние на 5 млрд долларов благодаря резкому росту курса токена WLFI на бирже Binance.

    24 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В КНР выступили за невмешательство в отношения Москвы и Пекина третьих стран

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель китайского посольства в Вашингтоне напомнил о необходимости переговоров по ситуации на Украине и указал на недопустимость давления на российско-китайское сотрудничество.

    «Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований с точки зрения международного права и не утверждены Советом Безопасности ООН», – заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    Дипломат добавил, что диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса, а методы давления и принуждения не приведут к урегулированию ситуации.

    «Нормальное двустороннее сотрудничество Китая с Россией не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству какой-либо третьей стороны», – добавил он.

    Комментарий китайской дипмиссии в США прозвучал на фоне введения Вашигтоном новых рестрикций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также 34 их дочерних структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    23 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

    Трамп в интервью Time заявил о планах посетить сектор Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отправиться в сектор Газа во время интервью американскому изданию.

    «Да, я поеду», – сказал американский лидер в интервью журналу Time, передает ТАСС.

    В начале октября Трамп не исключил визита в сектор Газа.

    Ранее он заверил, что американские войска не появятся в Газе, подчеркнув отсутствие необходимости для подобного шага.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты работают над получением международного мандата для размещения контингента стабилизационных сил в секторе Газа.

    23 октября 2025, 21:35 • Новости дня
    Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе в рамках своего турне по Азии, сообщил Белый дом.

    Пресс-секретарь Кэролайн Лbвитт заявила журналистам на брифинге, что Трамп вылетит в Малайзию поздно вечером в пятницу, 24 октября, и в том числе посетит Южную Корею, где встретится с Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября, передает Reuters.

    Ранее Трамп официально объявил о серии визитов в Азию в конце октября. В Японии он планирует встретиться с новым премьер-министром страны.

    «Я буду в Малайзии, в Японии, еще в нескольких странах. Это будет своего рода небольшой тур», – приводит слова Трампа телеканал NHK.

    Сначала Трамп посетит встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, которая начнется 26 октября. Затем, как ожидается, он проведет около трех дней в Японии. Помимо встречи с новым лидером Японии, он планирует выступить с речью перед американскими военнослужащими на военно-морской базе США в Йокосуке, недалеко от Токио.

    После этого американский лидер отправится в Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там он планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что одним из вопросов, которые они обсудят, будет ситуация на Тайване.

    Он также упомянул, что планирует посетить Китай «довольно скоро» в следующем году, и заявил, что между двумя странами «очень хорошие отношения».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре Трамп и Си Цзиньпин провели  телефонные переговоры. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    В начале октября Трамп сообщил о предстоящей встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, но позже заявил, что встреча с лидером КНР «больше не имеет смысла». В середине октября в телеинтервью Трамп высоко оценил личные качества китайского лидера и выразил уверенность в благоприятных отношениях между Вашингтоном и Пекином.

    24 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Бэннон заявил о планах Трампа стать президентом США в третий раз

    Экс-советник президента США Бэннон заявил о планах Трампа избираться на третий срок

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник Дональда Трампа заявил, что президент США рассматривает альтернативные пути возвращения в Белый дом в 2028 году, несмотря на ограничения конституции, заявил бывший главный политстратег и советник американского лидера Стив Бэннон.

    Экс-советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил о планах лидера США вновь баллотироваться на высший пост в 2028 году, передает ТАСС.

    По словам Бэннона, Трамп «получит президентское кресло в третий раз» и именно он станет президентом на следующих выборах, призвав общественность принять это как данность. Он отметил: «Нам нужно завершить то, что мы начали [при] Трампе. Трамп – это движущая сила».

    В ответ на вопрос о 22-й поправке к Конституции США, запрещающей занимать пост президента более двух сроков, Бэннон намекнул на существование разных альтернативных вариантов для переизбрания, уточнив, что детали станут известны позже.

    Ранее в мае 2025 года Дональд Трамп заявлял на телеканале NBC News, что не собирается выдвигаться на третий срок и рассчитывает на два президентских срока, суммарно восемь лет. Также глава Белого дома допускал возможность участия в выборах 2028 года, обсуждая с Министерством юстиции правовые аспекты такого шага.

    Дональд Трамп заявил журналу Time, что знает о возможностях обхода ограничений на третий президентский срок, но не собирается их использовать.

    В США действует 22-я поправка к Конституции, согласно которой одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз.

    Очередные президентские выборы в США назначены на 2028 год.

