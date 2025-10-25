AFP: США назвали переговоры с Китаем «конструктивными»

Tекст: Ольга Иванова

Торговые переговоры между делегациями США и Китая, прошедшие в субботу в Куала-Лумпуре, завершились на позитивной ноте, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Представитель министерства финансов США отметил, что встреча прошла «очень конструктивно» и ее продолжение ожидается в воскресенье.

О начале диалога между сторонами также сообщило в субботу Центральное телевидение Китая. Разговоры велись по ключевым вопросам торгового взаимодействия между двумя крупнейшими экономиками мира. Переговоры проходят на фоне регулярных противоречий и споров в сфере торговли между Вашингтоном и Пекином.

Американская делегация выразила оптимизм относительно дальнейшего прогресса и подчеркнула готовность продолжать обмен мнениями уже на следующий день. Таким образом, обе стороны демонстрируют намерение закрепить конструктивный настрой в сложном диалоге по экономическим вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что Дональд Трамп проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.