Бессент заявил о готовности США снизить зависимость от Китая

Бессент: США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая

Tекст: Мария Иванова

США намерены снизить зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минфина США Скотта Бессента.

Он выразил уверенность, что Вашингтон сумеет найти альтернативные источники этих ресурсов в течение двух лет. По словам Бессента, влияние Китая на США в этой сфере сохранится максимум 12–24 месяца, отмечает Financial Times.

Кроме того, в интервью CNN министр финансов отметил: «Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром».

Бессент также добавил, что американские восточные и западные союзники стремятся сформировать собственную цепочку поставок редкоземельных металлов, чтобы защитить свои экономики от возможных экспортных ограничений.

Глава Минфина подчеркнул, что США не заинтересованы в полном разрыве отношений с Китаем, однако считают необходимым снизить риски, поскольку китайские власти, по его словам, неоднократно проявляли себя как ненадежные партнеры в различных сферах. Китай, напомним, планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов редкоземельных металлов, важных для производства высокотехнологичной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и США расходятся в оценках итогов встречи лидеров двух стран.

Между тем Британия обсуждает создание совместного с Евросоюзом альянса для координации тарифов на сталь и сдерживания Китая.

Еврокомиссия ранее объявила о запуске проекта для снижения зависимости ЕС от сырья из Китая.