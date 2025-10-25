Еврокомиссия объявила о создании проекта для снижения зависимости ЕС от сырья КНР

Tекст: Ольга Иванова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине сообщила о запуске инициативы по снижению зависимости Европейского союза от поставок критически важного сырья из КНР, передает ТАСС. Новый проект получил название RESourceEU по аналогии с программой REPowerEU, которая была направлена на избавление ЕС от зависимости от российского газа.

Фон дер Ляйен подчеркнула: «Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу». По ее словам, в рамках инициативы планируется расширить партнерство по поставкам и переработке сырья с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.

Она также анонсировала, что в центре внимания будут вопросы совместных закупок, создание запасов и стимулирование инвестиций в стратегические проекты по производству и переработке сырья в странах ЕС.

На саммите ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поскольку Китай ввел ограничения на поставки редкоземельных металлов, это «угрожает доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требует решительного ответа».



