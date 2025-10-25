Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Еврокомиссия объявила о создании проекта для снижения зависимости ЕС от сырья КНР
Еврокомиссия запустила новый проект, который предусматривает выход европейской промышленности на альтернативные источники сырья взамен китайских поставок.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине сообщила о запуске инициативы по снижению зависимости Европейского союза от поставок критически важного сырья из КНР, передает ТАСС. Новый проект получил название RESourceEU по аналогии с программой REPowerEU, которая была направлена на избавление ЕС от зависимости от российского газа.
Фон дер Ляйен подчеркнула: «Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу». По ее словам, в рамках инициативы планируется расширить партнерство по поставкам и переработке сырья с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.
Она также анонсировала, что в центре внимания будут вопросы совместных закупок, создание запасов и стимулирование инвестиций в стратегические проекты по производству и переработке сырья в странах ЕС.
На саммите ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поскольку Китай ввел ограничения на поставки редкоземельных металлов, это «угрожает доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требует решительного ответа».