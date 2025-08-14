Сестра Ким Чен Ына назвала мирные шаги Сеула «глупой мечтой»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прозвучало на фоне очередных предложений Сеула по улучшению межкорейских отношений, передает Bloomberg.

В распространенном через государственные СМИ комментарии Ким назвала Южную Корею «самым враждебным государством» и подчеркнула, что Пхеньяну безразличны любые действия Сеула в вопросах пропагандистских громкоговорителей, военных учений или подобных инициатив.

«Будет ли Республика Корея снимать громкоговорители или нет, прекращать трансляции или нет, откладывать или сокращать военные учения – нам все равно, мы этим не интересуемся», – заявила Ким Е Чжон. Она назвала сообщение о демонтаже громкоговорителей с северокорейской стороны ложью, подчеркнув, что Пхеньян не предпринимал таких шагов и не собирается этого делать.

Ким также дала понять, что возобновление диалога с США возможно только если Вашингтон изменит подход к переговорам. Она отметила, что пока США «настаивают на устаревших взглядах», встречи лидеров останутся лишь «надеждой американской стороны».

Ранее власти Южной Кореи объявили о снятии громкоговорителей на границе, а северокорейская сторона якобы пошла на встречные шаги. Южнокорейское министерство по делам объединения заявило о намерении продолжать политику стабилизации отношений с КНДР в долгосрочной перспективе. В ближайшие недели ожидается дипломатическая активизация – президент России Владимир Путин проведет саммит с Дональдом Трампом, а президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен посетит Японию и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что между Пхеньяном и Сеулом больше нет точек соприкосновения.