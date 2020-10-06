Церковь Англии обвинили в сокрытии сексуальных преступлений против детей

Церковь Англии не справлялась с защитой детей от сексуальных преступлений и покрывала виновных в течение нескольких десятков лет, говорится в докладе, составленном независимой группой по расследованию сексуального насилия в отношении детей (IICSA).

«Многие десятилетия церковь Англии не справлялась с защитой детей и молодых людей от тех, кто совершает преступления на сексуальной почве. Вместо этого церковь создала культуру, в которой виновные могли скрыться, а жертвы сталкивались с барьерами в раскрытии информации, многие из которых так и не смогли преодолеть», – передает РИА «Новости» слова руководителя расследования профессора Алексис Джей.

При этом авторами доклада отмечается, что в период с 1940-х годов по 2018 год 390 представителей духовенства или связанных с церковью трастов были причастны к преступлениям на сексуальной почве в отношении детей.

Причем многие из этих случаев церковь не трактовала как преступления и виновные в них «получали большую поддержку, чем жертвы». Так, одним из примеров в докладе приводится дело настоятеля собора Манчестера Роберта Уоддингтона, который занимал эту должность с 1984 по 1993 годы и умер от рака в 2007. В 1999 году жалоба на действия Уоддингтона поступила архиепископу Йоркскому Дэвиду Хоупу (сейчас он член палаты лордов), но тогда архиепископ заявил, что Уоддингтон «попросту не может себя так вести».

Также в докладе расписано, что представители духовенства получали новые должности, несмотря на совершенные в прошлом сексуальные преступления против детей.

«Церковь предпочитала защищать свою собственную репутацию. Она находилась в прямом конфликте с ее назначением обеспечивать заботу и любовь к невинным и уязвимым, так как не принимала всерьез обвинения в ненадлежащем обращении и пренебрегала физическим, эмоциональным и духовным благополучием молодежи, создавая культуру, позволяющим преступникам уходить от ответственности», – говорится в сообщении.

Как известно, после публикации доклада церковь Англии принесла извинения за происходившее.

«Доклад шокирует. Несмотря на то, что извинения никогда не сгладят пережитого жертвами, сегодня мы хотим заявить, что нам стыдно за события, которые сделали такие извинения необходимыми. Церковь должна вынести уроки из этого расследования», – говорится в заявлении епископа Хаддерсфилда Джонатана Гиббса, сделанного от имени всей церкви.