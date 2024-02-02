Ракетные комплексы «Тополь» и «Тополь-М»: компоненты ядерной триады

Рождение гиганта: ребенок холодной войны



Холодная война была в самом разгаре, ядерная гонка двух сверхдержав достигла своего пика. В 1972 году в качестве ответа на все возрастающую точность американских ракетных комплексов была поставлена на вооружение новая межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2П. Она явилась модернизированным вариантом МБР РТ-2 – первой советской твердотопливной ракеты (до нее все баллистические ракеты оснащались двигателями на жидком топливе, которое было более опасным и сложным в использовании).



Сразу же возникла прогрессивная идея: водрузить МБР на автомобильное шасси. И в 1975 году в Московском институте теплотехники закипела работа. Главным конструктором стал Александр Надирадзе (позже – Борис Лагутин). Спустя два года вышло официальное постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС о разработке подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», вооруженного моноблочной трехступенчатой ракетой РТ-2П.



Боевая машина должна была обладать высокой мобильностью и незаметностью. Ставки делались на то, что в случае начала ядерной войны стационарные шахты могут быть уничтожены потенциальным противником, тогда как подвижный ракетный комплекс регулярно менял местоположение, опережая спутниковые разведданные. До этого момента таким требованиям отвечали только подводные ракетоносцы, но нужен был сухопутный аналог.



Мощное творение советской промышленности



«Тополь» в классификации НАТО получил обозначение Sickle (англ. – серп). Заокеанские спецслужбы неслучайно дали такое название: ракета взлетает вертикально, а траектория ее полета имеет серповидную форму. Эта МБР представляет собой грозное оружие. Ее длина составляет 21,1 м, а диаметр – 1,8 м. При полной массе свыше 45 тонн она может с легкостью доставить на расстояние 11 тыс. км моноблочную боеголовку с ядерным зарядом мощностью около 800 кт (для сравнения: бомба «Малыш», сброшенная американцами на Хиросиму в 1945-м, имела мощность до 18 килотонн).



Для запуска ракеты с автомобильного шасси создали герметизированный транспортно-пусковой контейнер (ТПК) – легкий аналог пусковой шахты, где поддерживаются определенные температура и влажность. Ракета в нем хранится весь срок службы – 21 год. На Минском автомобильном заводе было разработано неполноприводное семиосное колесное шасси МАЗ-7912 (позже – МАЗ-7917), развивающее скорость до 40 км/ч, на которое монтируется ТПК. Оно работает на дизельном двигателе мощностью 710 л. с., расход топлива – 250 л на 100 км пробега (запас хода – 400 км).



10 августа 1983 года состоялся первый успешный пуск ракеты из самоходной пусковой установки (предыдущие три пуска осуществлялись из стационарных шахт). В декабре 1988 года ракетная система была принята на вооружение. Она стала важным компонентом стратегических сил СССР – ядерной триады, которую составляют межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы и стратегическая авиация.



«Тополь» и его сын «Тополь-М»



В СССР во времена холодной войны появился анекдот, печально, но точно описывающий действительность: «…И говорит русский американцу: „А мы можем вас полностью уничтожить целых шесть раз, а вы нас – всего четыре“». Впрочем, было бы достаточно и одного… Дальнейшее наращивание военной мощи было бессмысленным и опасным для всего человечества.



Первым событием, ознаменовавшим приближение конца холодной войны, стал саммит в Рейкьявике (Исландия) – личная встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, состоявшая 11-12 октября 1986 года. Результатом переговоров лидеров двух сверхдержав был первый шаг к снижению количества оружия массового поражения и прекращению ядерной гонки. И хоть выдвинутые на саммите предложения не привели к письменным соглашениям, но на их основе в 1987 году стороны заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



В связи с этим СССР решил делать ставку не на количество оружия, а на его качество. Так, в 1988 году «Тополь», получивший обозначение РТ-2ПМ, начал поступать в войска. А уже в 1989-м Военно-промышленная комиссия издала постановление о создании его модернизированного потомка «Универсал» (РТ-2ПМ2). Предполагалось разработать два вида – шахтного и мобильного базирования, а также новую, улучшенную баллистическую ракету, унифицированную для обоих вариантов ракетных комплексов.





Впрочем, изначально боевую ступень ракеты, предназначенную для стационарного базирования, планировали оснастить жидкостным двигателем (она получила индекс 15Ж65). А для мобильного – твердотопливным (15Ж55). Транспортно-пусковые контейнеры тоже должны были отличаться: в шахте их предполагалось создать из металла, а на автомобильном шасси – из стеклопластика. Позже приняли решение разработать моноблочные ракеты только на твёрдом топливе, что значительно снижает вес боеприпасов и упрощает их эксплуатацию.



В 1992 году на базе наработок по проектированию «Универсала» началось создание ракетного комплекса, получившего наименование «Тополь-М». Если изначально работы над системой велись совместно сотрудниками Московского института теплотехники (МИТ) и Днепропетровского конструкторского бюро «Южное», то после распада Советского Союза украинское предприятие прекратило своё участие в данном проекте. Головным разработчиком стал МИТ. Также были задействованы предприятия Московской, Владимирской, Волгоградской, Нижегородской областей и Удмуртии.



В 1997 году, после четырёх удачных пусков, началось серийное производство новых ракет. Они стали первыми МБР, разработанными уже в постсоветской России. Корпус изготавливался из углеродного волокна. Сохранился и твёрдый тип топлива на всех трёх ступенях: это повышало безопасность при транспортировке и минимизировало время на предстартовую подготовку. Стартовая масса выросла до 46,5 т, дальность – до 12000 км, а мощность боеголовки составила 1 мегатонну – эквивалент одного миллиона тонн тротила.



После удара МБР останется воронка диаметром 380 м и глубиной примерно 50 м. Допустимое отклонение от цели всего 150–200 м, что ничтожно мало при радиусе поражения в несколько десятков километров.

Скорость полёта ракеты – от 6 до 7,9 км/с. Для сравнения: на самолёте от Москвы до Вашингтона нужно лететь больше 9,5 часа. Ракета «Тополя-М» примчится туда всего за 18,5 минуты. Она могла бы использоваться и в мирных целях: запас ее мощности позволил бы выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до 1200 кг. Но применения в этой области ракета так не нашла.



Для новейшего боеприпаса понадобилось и новое, более современное и совершенное шасси. И вновь на помощь пришёл Минский автомобильный завод. Точнее, бывшее спецпроизводство, превратившееся в самостоятельное предприятие, – Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Здесь создали шасси МАЗ-МЗКТ-79221. Уже восьмиосное и, в отличие от семиосного предшественника, полноприводное. Эта платформа предназначалась для стеклопластикового транспортно-пускового контейнера.



Получилась огромная рама на 16-ти колёсах, длиной почти 23 м и шириной 3,4 м, с двумя маленькими кабинами спереди. Это шасси, как и предыдущее, оснащено дизельным двигателем, но обновлённым – мощностью 800 л.с. Данный агрегат получился настолько удачным, что позволял шасси собственной массой 44 т и с нагрузкой до 80 т разгоняться до 45 км/ч, расходуя при этом 300 л топлива на 100 км пробега. Машина способна преодолевать 500 км без дозаправки.



12 колёс из 16-ти – поворотные. При манёвре передние три пары поворачиваются в одну сторону, а задние – в другую, что обеспечивает снижение радиуса поворота до 18 м. Для полного разворота этой махине достаточно площадки размером всего 36 кв.м. Давление на грунт получилось почти вдвое меньше, чем у среднего грузового автомобиля. Совокупность всех факторов вместе с дорожным просветом 475 мм и регулируемым из кабины давлением в колёсах позволяет комплексу без усилий преодолевать броды и рыхлый снег глубиной свыше одного метра.



Второй вариант комплекса имеет шахтное базирование. Он был принят в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2000 году. «Тополь-М» данного вида включает 10 МБР в стационарных пусковых установках и командный пункт, имеющий высокую степень защиты. В 2013 году в военные подразделения также начали поступать автомобили инженерного обеспечения и маскировки, предназначенные для обслуживания подвижных систем. С их помощью маскируются следы реальных боевых машин и имитируются хорошо заметные со спутников следы к ложным позициям.



Страшный сон вероятного противника



Давайте представим мобильную систему в действии. После приказа на пуск МБР и получения всех данных о цели шасси останавливается. Транспортно-пусковой контейнер приводится в вертикальное положение, причём в самом начале процесса подъёма от него отделяется передняя крышка. Тем временем оператор с пульта управления задаёт все необходимые данные о цели. Непосредственно запуск ракеты из контейнера производится по миномётному типу.



Синхронно срабатывающие пороховые заряды – пороховой аккумулятор давления – выталкивают её на небольшую высоту, и в тот же момент включается мощнейший маршевый реактивный двигатель первой ступени. Ракета начинает набор высоты и выход на курс. На все приготовления и пуск требуется не более 15 минут. Высокая скорость полёта, покрытие, поглощающее лучи радаров, до 20 выпускаемых целей-имитаторов, не отличимых от настоящей ракеты для систем обнаружения, заслон из радиопомех… Против этой ракеты неэффективны любые средства противоракетной обороны (ПРО).



Подлетая к цели, боеголовка начинает хаотично маневрировать. Так ракета не только искажает на системах противника данные о своих тактико-технических характеристиках, но и заранее уворачивается от попыток ее сбить. Также МБР невосприимчива к средствам радиоэлектронной борьбы, стремящимся различными сигналами и излучениями «выжечь мозги» ракете – её компоненты экранированы ото всего извне. На данный момент шанс преодолеть современные системы ПРО у «Тополя-М» – около 90%. Неспроста родилась шутка: «Мне неважно, кто вы и сколько вас. Просто скажите, где вы. Подпись: Тополь-М».



Фактор сдерживания



У «Тополей», к счастью, не было ни одного боевого пуска. Они стреляли лишь в испытательных и учебных целях по полигонам и только ракетами с имитаторами боевых частей, начинёнными приборами сбора данных. В начале 2000-х «Тополя-М» должны были занять ведущее место в системе ядерных сил РФ, но в 2011 году их закупка прекратилась. По состоянию на 2020 год, в ядерном арсенале России находилось 60 стационарных комплексов «Тополь-М» и 18 – подвижных.



По договору о сокращении стратегического наступательного вооружения СНВ-3, заключённому между Россией и США в 2010-м, каждая из стран жестко ограничена в количестве баллистических ракет. Поэтому борьба перешла в иную плоскость. И в 2023 году в РФ завершилось перевооружение РВСН с советского «Тополя», отработавшего свой эксплуатационный срок и «вышедшего в отставку», на современный и ныне самый массовый в России ракетный комплекс «Ярс» шахтного и мобильного базирования, оснащённый ракетой с разделяющейся боеголовкой, способной за один пуск поразить сразу несколько целей.



А «Тополь-М» продолжает нести боевое дежурство. Поскольку это уникальный комплекс с ядерной ракетой, он никогда не шёл на экспорт. Только Беларусь продавала шасси, разработанные для данного проекта. На их базе некоторые страны создали свои мобильные пусковые установки. Зато грозный ракетный комплекс нашёл отражение в мирном культурном пространстве. Он изображён на марках, посвящённых 50-летию РВСН России (2009) и 100-летию завода «Баррикады», производящего пусковые установки «Тополя-М». Также это оружие изображено на серебряной монете Банка России 2019 года.



Говоря о «Тополе-М», нельзя не упомянуть и одну очень страшную систему – комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом.

У нас это именуется «Периметр», а за рубежом более жутко – Dead Hand, что означает «Мертвая рука». Если в результате вражеского нападения Россия останется без командования, способного принимать глобальные решения, то этим займётся искусственный интеллект. Он сам решит, что настало время для ответного ядерного удара.



Несколько ракет автоматически взлетят из разных уголков нашей страны и, пролетая над ней, дадут сигнал на пуск всех ракет, сохранившихся после ядерной атаки противника. Неприятель, отважившийся напасть на Россию, подвернется тотальному уничтожению. Однако в битве Судного дня победителей не будет. Как сказал Альберт Эйнштейн, «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвёртая – камнями и палками».



Но необходимо отметить: согласно доктрине, Российская Федерация может использовать ядерный арсенал только в ответ на применение оружия массового поражения, угрожающего её существованию и работе значимых государственных и военных объектов, необходимых для ответных действий стратегических сил. А само наличие у неё ядерного оружия является мощным щитом и фактором сдерживания потенциального противника.

