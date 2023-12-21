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Атомный подводный крейсер «Борей» – князь всея глубины
Юрий Долгорукий, Александр Невский, Владимир Мономах, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский… Эти князья, не жалея себя, защищали покой и благополучие своей Отчизны от врагов внешних и внутренних. Сегодня они снова служат Родине. Их имена, навсегда вписанные в отечественную историю золотыми буквами, ныне размещаются на бортах ракетных подводных крейсеров проекта «Борей».
Как они появились…
Идея создания подводных лодок так называемого проекта 955 возникла на закате советской истории, во второй половине 1980-х годов. В соответствии с постановлениями ЦК и Совета министров работы начались в конструкторском бюро «Рубин», а руководить ими стал конструктор Сергей Ковалев (1919–2011). Предполагалось разработать проекты сразу двух будущих атомных подводных крейсеров, зашифрованных как «Борей I» и «Борей II». Это в теории.
На практике все оказалось не так быстро и просто. Распад Советского Союза и непоследовательные реформы «лихих девяностых» серьезно ударили по развитию всего оборонного комплекса новой демократической России. С «уходом» братских республик промышленность потеряла значительную часть ресурсов, оборудования и предприятий, в том числе оборонных. Например, Запорожский сталелитейный завод больше не поставлял свою продукцию в РФ. Да и финансирование оборонных проектов в те годы оставляло желать лучшего.
2 ноября 1996 года на стапелях знаменитого «Севмаша» (Северное машиностроительное предприятие) в Северодвинске был заложен первый из семейства «Бореев» атомный крейсер «Юрий Долгорукий». Строительство продвигалось крайне медленно. В условиях тотального недофинансирования предприятие буквально висело на волоске. Среди сотрудников даже ввели карточную систему распределения продуктов и бесплатные обеды в рабочих столовых. Иначе сохранить коллектив в трудоспособном состоянии не представлялось возможным.
Также было много инженерно-технических трудностей. Создаваемый крейсер пришлось несколько раз модернизировать непосредственно в процессе работы. Испытания комплекса ракет «Барк», предназначавшихся для оснащения будущей подлодки, оказались неудачными. После этого строящийся корабль решили оснастить новейшим ракетным комплексом «Булава». Это потребовало серьезной корректировки всей чертежной документации и доработки проекта корпуса.
15 апреля 2007 года головной подводный корабль проекта «Борей», получивший имя «Юрий Долгорукий», был торжественно выведен из цеха №55. 12 февраля 2008-го подлодку спустили на воду и продолжили достраивать. Первый пуск реактора на «Долгоруком» был произведен лишь 21 ноября 2009-го. 29 декабря 2012 года приемка крейсера была официально оформлена, а 10 января 2013-го «Юрий Долгорукий» пополнил ряды Северного флота.
Цифры и факты
170-метровый корпус. 24000 т подводного водоизмещения. Надводная и подводная скорость 15 и 29 узлов соответственно (выражаясь «сухопутным» языком, 28 и 54 км/ч). Максимальное погружение на 480 м. Возможность находиться в автономном (самостоятельном) плавании – 90 суток. 107 человек экипажа, из них 55 – в офицерских чинах. На вооружении – баллистические ракеты, торпедные аппараты, переносные зенитно-ракетные комплексы различных типов. Производство корабля оценивается в 23 млрд рублей. Но оно того стоит.
О «княжеском» арсенале стоит сказать отдельно. Каждый представитель «Бореев» оснащен 16-ю твердотопливными баллистическими ракетами «Булава», любая из которых при длине 12 м и массе 37 т несет 6–10 ядерных боеголовок индивидуального наведения общим весом 1150 кг. Максимальное расстояние до цели, которое «Булава» способна преодолеть, составляет 9300 км. Мощность заряда каждой ракеты достигает 150 килотонн. Для сравнения: сброшенная на Хиросиму атомная бомба «Малыш» имела мощность до 18 килотонн.
Экспериментальные пуски «Булавы» проводились с борта тяжелого крейсера «Дмитрий Донской». В 2004 году состоялся бросковый пуск из-под воды. За последующие четыре года «Донской» применил «Булаву» еще 11 раз. Потом пришла очередь и «Долгорукого». За шесть лет первый из рода «Бореев» произвел несколько учебных пусков из акватории Баренцева моря, в том числе при нахождении подо льдами. Кстати, 22 мая 2018 года был совершен первый в истории данного ракетного комплекса залп сразу четырьмя ракетами – по полигону Кура (Камчатка).
Непрерывная эволюция
Еще во время работ над «Юрием Долгоруким» 19 марта 2004 года «Севмаш» приступил к созданию второго представителя «Бореев» – атомного крейсера «Александр Невский». Ровно через два года был заложен и третий корабль такого типа – «Владимир Мономах». В 2013 и 2014 годах соответственно оба подводных крейсера начали свою службу в составе 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, которая дислоцируется на базе Вилючинск.
В июне 2020 года Северный флот получил еще одного представителя «Бореев» – подводный крейсер «Князь Владимир». Этот корабль стал первым в рамках улучшенного проекта, зашифрованного как 955А. Через год компанию ему составила атомная субмарина такого же типа, получившая название «Князь Олег» и переданная в состав уже Тихоокеанского флота. В 2022-м за ней на Дальний Восток отправился еще один «князь глубины» – «Генералиссимус Суворов». А в 2023 Андреевский флаг поднялся на корабле «Император Александр III».
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Модифицированные «девятьсот пятьдесят пятые» весьма отличаются от своих предшественников. Обтекаемая, без значительных выступов, форма корпуса делает подлодки более маневренными и менее шумными, что в боевых условиях имеет глобальное значение. Вооружение новых «Бореев» не подверглось изменениям, а вот система управления ими была серьезно доработана.
Как отмечают представители отечественного военного ведомства, работы по созданию новых подводных лодок проекта 955 будут продолжаться. Эксперты в области оборонной промышленности справедливо подчеркивают, что производство идет «по накатанной», необходимое финансирование поступает в срок. Все это позволяет уверенно заявлять о том, что подводный флот России продолжает развиваться и готов выполнять задачи по обеспечению безопасности страны и нейтрализации любого противника.