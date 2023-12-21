Атомный подводный крейсер «Борей» – князь всея глубины

Как они появились…



Идея создания подводных лодок так называемого проекта 955 возникла на закате советской истории, во второй половине 1980-х годов. В соответствии с постановлениями ЦК и Совета министров работы начались в конструкторском бюро «Рубин», а руководить ими стал конструктор Сергей Ковалев (1919–2011). Предполагалось разработать проекты сразу двух будущих атомных подводных крейсеров, зашифрованных как «Борей I» и «Борей II». Это в теории.

На практике все оказалось не так быстро и просто. Распад Советского Союза и непоследовательные реформы «лихих девяностых» серьезно ударили по развитию всего оборонного комплекса новой демократической России. С «уходом» братских республик промышленность потеряла значительную часть ресурсов, оборудования и предприятий, в том числе оборонных. Например, Запорожский сталелитейный завод больше не поставлял свою продукцию в РФ. Да и финансирование оборонных проектов в те годы оставляло желать лучшего.

2 ноября 1996 года на стапелях знаменитого «Севмаша» (Северное машиностроительное предприятие) в Северодвинске был заложен первый из семейства «Бореев» атомный крейсер «Юрий Долгорукий». Строительство продвигалось крайне медленно. В условиях тотального недофинансирования предприятие буквально висело на волоске. Среди сотрудников даже ввели карточную систему распределения продуктов и бесплатные обеды в рабочих столовых. Иначе сохранить коллектив в трудоспособном состоянии не представлялось возможным.

Также было много инженерно-технических трудностей. Создаваемый крейсер пришлось несколько раз модернизировать непосредственно в процессе работы. Испытания комплекса ракет «Барк», предназначавшихся для оснащения будущей подлодки, оказались неудачными. После этого строящийся корабль решили оснастить новейшим ракетным комплексом «Булава». Это потребовало серьезной корректировки всей чертежной документации и доработки проекта корпуса.

15 апреля 2007 года головной подводный корабль проекта «Борей», получивший имя «Юрий Долгорукий», был торжественно выведен из цеха №55. 12 февраля 2008-го подлодку спустили на воду и продолжили достраивать. Первый пуск реактора на «Долгоруком» был произведен лишь 21 ноября 2009-го. 29 декабря 2012 года приемка крейсера была официально оформлена, а 10 января 2013-го «Юрий Долгорукий» пополнил ряды Северного флота.

Цифры и факты

170-метровый корпус. 24000 т подводного водоизмещения. Надводная и подводная скорость 15 и 29 узлов соответственно (выражаясь «сухопутным» языком, 28 и 54 км/ч). Максимальное погружение на 480 м. Возможность находиться в автономном (самостоятельном) плавании – 90 суток. 107 человек экипажа, из них 55 – в офицерских чинах. На вооружении – баллистические ракеты, торпедные аппараты, переносные зенитно-ракетные комплексы различных типов. Производство корабля оценивается в 23 млрд рублей. Но оно того стоит.

О «княжеском» арсенале стоит сказать отдельно. Каждый представитель «Бореев» оснащен 16-ю твердотопливными баллистическими ракетами «Булава», любая из которых при длине 12 м и массе 37 т несет 6–10 ядерных боеголовок индивидуального наведения общим весом 1150 кг. Максимальное расстояние до цели, которое «Булава» способна преодолеть, составляет 9300 км. Мощность заряда каждой ракеты достигает 150 килотонн. Для сравнения: сброшенная на Хиросиму атомная бомба «Малыш» имела мощность до 18 килотонн.

Экспериментальные пуски «Булавы» проводились с борта тяжелого крейсера «Дмитрий Донской». В 2004 году состоялся бросковый пуск из-под воды. За последующие четыре года «Донской» применил «Булаву» еще 11 раз. Потом пришла очередь и «Долгорукого». За шесть лет первый из рода «Бореев» произвел несколько учебных пусков из акватории Баренцева моря, в том числе при нахождении подо льдами. Кстати, 22 мая 2018 года был совершен первый в истории данного ракетного комплекса залп сразу четырьмя ракетами – по полигону Кура (Камчатка).

Непрерывная эволюция

Еще во время работ над «Юрием Долгоруким» 19 марта 2004 года «Севмаш» приступил к созданию второго представителя «Бореев» – атомного крейсера «Александр Невский». Ровно через два года был заложен и третий корабль такого типа – «Владимир Мономах». В 2013 и 2014 годах соответственно оба подводных крейсера начали свою службу в составе 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, которая дислоцируется на базе Вилючинск.

В июне 2020 года Северный флот получил еще одного представителя «Бореев» – подводный крейсер «Князь Владимир». Этот корабль стал первым в рамках улучшенного проекта, зашифрованного как 955А. Через год компанию ему составила атомная субмарина такого же типа, получившая название «Князь Олег» и переданная в состав уже Тихоокеанского флота. В 2022-м за ней на Дальний Восток отправился еще один «князь глубины» – «Генералиссимус Суворов». А в 2023 Андреевский флаг поднялся на корабле «Император Александр III».





Модифицированные «девятьсот пятьдесят пятые» весьма отличаются от своих предшественников. Обтекаемая, без значительных выступов, форма корпуса делает подлодки более маневренными и менее шумными, что в боевых условиях имеет глобальное значение. Вооружение новых «Бореев» не подверглось изменениям, а вот система управления ими была серьезно доработана.

Как отмечают представители отечественного военного ведомства, работы по созданию новых подводных лодок проекта 955 будут продолжаться. Эксперты в области оборонной промышленности справедливо подчеркивают, что производство идет «по накатанной», необходимое финансирование поступает в срок. Все это позволяет уверенно заявлять о том, что подводный флот России продолжает развиваться и готов выполнять задачи по обеспечению безопасности страны и нейтрализации любого противника.