    Украина завалит Прибалтику и Польшу падающими дронами
    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 21:49 • Новости дня

    В Москве и области из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В российской столице и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России во вторник вечером.

    Такой уровень связан с ожидаемой в ближайшее время сухой и жаркой погоды, указали в Гидрометцентре ТАСС.

    Прогнозируется, что такие погодные условия установятся в ближайшие пять суток.

    Ранее москвичам посоветовали менять зимнюю резину на летнюю, поскольку устанавливается устойчиво теплая погода.

    30 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    @ max.ru/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    На улице Пришвина в Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика, находившегося на тротуаре.

    По информации из канала столичной прокуратуры в Max, 26-летний мужчина двигался по тротуару и наехал на ребенка. В результате мальчик 2018 года рождения был доставлен в больницу.

    Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль. Ведомство отслеживает ход и результаты проводимой по факту случившегося процессуальной проверки.

    Ранее в Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды.

    31 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине

    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москвичам уже можно сменить зимнюю резину на летнюю, главный ориентир – устойчиво теплая погода (выше 7 градусов тепла), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Ликсутов сообщил, что с наступлением устойчиво теплой погоды, когда температура превышает семь градусов, автомобилистам рекомендуется сменить зимнюю резину на летнюю, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности». Ликсутов отметил, что особое внимание стоит уделять тем, кто выезжает за пределы города: в области по ночам еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время.

    В сообщении департамента транспорта уточняется, что при устойчивой теплой погоде зимняя резина становится неэффективной, так как ее мягкий состав ухудшает сцепление с дорогой на сухом асфальте, увеличивает тормозной путь на 15–20 метров и снижает управляемость автомобиля. Рекомендация касается только тех случаев, когда ночью уже нет заморозков и не наблюдается утренней или вечерней гололедицы.

    Ликсутов добавил, что все важные изменения погодных условий оперативно доводятся до автомобилистов через сообщения на дорожных табло Центра организации дорожного движения. Власти Москвы продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года по поручению мэра Сергея Собянина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали переходить на летние шины при устойчивой среднесуточной температуре от плюс пяти до плюс семи градусов.

    Осенью столичный департамент транспорта призывал автовладельцев заранее сменить летнюю резину на зимнюю в преддверии прогнозируемых заморозков.

    Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве так называемой автомобильной весны при среднесуточной температуре выше пяти–семи градусов тепла.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    29 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Третий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в Max-канале о третьем дроне ВСУ, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к столице.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении.

    До этого столичный градоначальник сообщал о сбитом дроне в 2 часа и в 3.10 в ночь на воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (4)


    29 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (3)

    31 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Семилетняя девочка в Москве после ссоры выкинула сумку матери с 88 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы после семейной ссоры семилетняя девочка выбросила из окна сумку матери с 88 тыс. долларов, которые подобрали местные подростки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в квартире в центре столицы, семилетняя девочка после конфликта с матерью решила «отомстить» и выбросила из окна ее сумку, где лежали 88 тыс. долларов, сказал собеседник ТАСС.

    Сумку с крупной суммой наличных вскоре нашли подростки. Часть денег они забрали себе, а часть просто сожгли. Оставшиеся 83 тыс. долларов планируется вернуть законной владелице.

    До этого в Москве 92-летний пенсионер по указанию мошенников выбросил с балкона 100 тыс. долларов, поверив в вымышленную спецоперацию по задержанию преступников.

    30 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    В Москве 15 тыс. курьеров отстранили за несоблюдение стандартов доставки

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности уже 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды для доставки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    В Москве из-за нарушений и несоответствия столичным стандартам от работы отстранили уже 15 тыс. курьеров, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет «Коммерсантъ».

    Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.

    Все поступающие жалобы проверяются через городские системы, после чего информация передается в курьерские службы. По словам Ликсутова, некоторых курьеров после проверки направляют на повторное обучение правилам вождения, других полностью исключают из базы данных, лишая доступа к заказам.

    Заммэра отметил, что разделяет недовольство москвичей из-за нарушений и грубого поведения курьеров.

    «Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок», – заявил Ликсутов.

    Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил Минтрансу ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам. Он также выступил за введение обязательной регистрации и получения водительских удостоверений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.

    В Москве в 2025 году всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.

    29 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    С 30 марта по 1 апреля в Московской области будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за половодья на некоторых реках региона, сообщили специалисты Гидрометцентра России.

    «Ожидается, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», – сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

    Там уточнили, что под угрозой оказались река Протва у поселка Верея, река Катыш у села Троицкое и река Нерская у города Куровское.

    По словам представителей Гидрометцентра, в результате возможного достижения опасного уровня воды произойдет затопление речных пойм, а также некапитальных сооружений и участков дорог, расположенных в этих зонах.

    Оранжевый уровень опасности – предпоследний по шкале метеорологических предупреждений. Он обозначает опасные погодные условия и высокую вероятность возникновения стихийных бедствий и ущерба. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск текущих суток до 20:00 мск 1 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона. Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье


    30 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    На берегу Москвы-реки на северо-западе столицы загорелись три катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-западе столицы, на берегу Москвы-реки, произошел пожар, загорелись три катера, сообщили в МЧС России.

    В пресс-службе МЧС России сообщили: «В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Авиационная улица, д. 79, к. 1, стр. 2». На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, передает ТАСС.

    По уточненной информации, катера находились на берегу под тентами. Площадь возгорания составила 30 кв. м. На настоящий момент пожарные продолжают работу по ликвидации огня.

    Ранее сообщалось, что в Архангельске на речном теплоходе «Михаил Ломоносов», находящемся в доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, произошел пожар.

    30 марта 2026, 03:07 • Новости дня
    Роскосмос показал, как выглядит из космоса шквалистый ветер и ливни в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Роскосмос разместил видео с космической высоты непогоды над Дагестаном, съмку сделали спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике», – подписали пост в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.

    Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды. Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей.


    29 марта 2026, 07:05 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале в 6.57 о том, что два дрона были уничтожены на подлете к Москве силами ПВО. Всего за ночь ликвидировано пять дронов.

    «Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого столичный градоначальник сообщал о дронах в 2 часа, в 3.10 и в 3.50 в ночь на воскресенье. Всего в ночь на воскресенье уничтожены пять дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (0)

    29 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали солнечное и сухое воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сухая и солнечная погода, температура воздуха до плюс 19 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха достигнет плюс 19 градусов, передает РИА «Новости». Он отметил, что в столице и области в течение дня сохранится ясная атмосфера без осадков.

    По словам Тишковца, температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Он напомнил, что температурный рекорд для этой даты был зафиксирован в 2020 году и составил плюс 17,4 градуса.

    Ветер в регионе будет северо-восточного и восточного направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Как уточнил синоптик, существенных изменений атмосферного давления не ожидается, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Теплая погода до плюс 19 градусов в Москве в воскресенье ожидается под влиянием теплого сектора циклона.

    В столице прогнозировалась сухая и теплая погода с температурой до плюс девяти градусов и превышением ноябрьской климатической нормы на шесть–семь градусов.

    29 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Меликов сообщил о сохранении критической ситуации в трех районах Дагестана

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на ослабление неблагоприятных погодных явлений в Дагестане, в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе сохраняются серьезные проблемы с подтоплениями и электроснабжением, заявил глава республики Сергей Меликов.

    Все угрозы, связанные с непогодой в Дагестане, идут на спад, выразил надежду глава республики Сергей Меликов, передает РИА «Новости». Он отметил, что власти переходят к следующему этапу – оценке последствий стихии и принятию решений для ликвидации ущерба, а также оказанию помощи пострадавшему населению. «Мы сегодня на оперативном штабе подвели черту под активной фазой чрезвычайной ситуации в Дагестане, и будем надеяться, что она миновала, и все угрозы природного характера пошли на спад», – заявил Меликов.

    При этом глава Дагестана подчеркнул, что наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района. В этих населённых пунктах остаются проблемы с подтоплениями и электроснабжением, вызванные недавней непогодой. Меликов уточнил, что именно здесь ситуация остается наиболее критичной и требует особого внимания со стороны экстренных служб и властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт восстановили после вынужденного перерыва.

    Ранее власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.

    31 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Пассажир метро Москвы избил оппонента бутылкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время ссоры в поезде московского метро мужчина несколько раз ударил оппонента бутылкой по голове, пострадавший обратился к врачам, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, в поезде на участке от станции «Курская» до станции «Бауманская», указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    В вагоне поссорились двое пассажиров, конфликт быстро перерос в драку.

    На эмоциях мужчина несколько раз ударил оппонента по голове бутылкой. Пострадавший обратился к медикам», – добавили там.

    На одну из станций были вызваны сотрудники полиции.

    Прибывшие полицейские задержали нападавшего, им оказался 62-летний житель Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», фигурант находится под подпиской о невыезде.

    Ранее на станции «Каховская» взрослый мужчина во время ссоры ударил 17-летнего юношу стеклянной бутылкой по голове.

    29 марта 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом дроне на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь на воскресенье дрон, летевший на Москву, ликвидирован силами ПВО, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Напомним, часом ранее Собянин сообщал о сбитом дроне, направлявшемся в сторону городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (0)

    29 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Температура в Москве достигла майских значений в марте

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице России воздух прогрелся до плюс 17,8 градуса, что характерно для второй пятидневки мая, а не для конца марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, характерных для второй пятидневки мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По его словам, к 15.00 на метеостанции ВДНХ термометры впервые в этом году поднялись выше отметки в пятнадцать градусов. Максимальное значение составило плюс 16,7 °C, что почти приблизилось к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано плюс 17,4 °C. В Тушино и на территории МГУ температура также достигла плюс 16,6 °C, а в центре города, на Балчуге – плюс 17,8 °C.

    Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться, и не исключил установления нового температурного рекорда для этого времени года. Синоптик подчеркнул, что подобные показатели обычно фиксируются только во второй декаде мая, что указывает на аномально теплую погоду для конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с температурой воздуха до плюс 19 градусов в воскресенье.

    Главное
    В ООН призвали Израиль отменить смертную казнь за терроризм
    Эрмитаж получил письмо арестованного в Польше археолога Бутягина
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    В ГПЦ высказались о возможном вмешательстве Варфоломея в избрание нового патриарха
    Пентагон поставил под сомнение статус НАТО как военного альянса
    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации