ФК «Шальке» снял логотип Газпрома с маек команды из-за Украины

Немецкий футбольный клуб «Шальке» сообщил, что намерен снять с маек команды логотип титульного спонсора Газпрома, сообщила пресс-служба команды.

Такое решение принято в связи с осложнением военно-политической ситуации между Россией и Украиной, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Шальке».

Вместо надписи «Газпром» на футболки нанесут полное название клуба.

Сейчас «Шальке» находится на пятом месте в турнирной таблице во втором по силе дивизионе Германии. Газпром спонсирует клуб с 2007 года.

Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге в мае этого года, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.

Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.