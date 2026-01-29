Генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии

Генсек ОДКБ Масадыков сообщил о проведении учений «Нерушимое братство-2026»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участники Организации Договора о коллективной безопасности проведут командно-штабное учение «Нерушимое братство – 2026» в октябре на территории Белоруссии, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в интервью для сайта «Союзники. ОДКБ».

По словам Масадыкова, в ходе учений будут задействованы миротворческие силы организации. «Традиционно проведем совместные военные учения: «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», «Рубеж», где с учетом новейшего боевого опыта ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск», – отметил он.

Масадыков подчеркнул, что нынешнее учение позволит совершенствовать взаимодействие военнослужащих ОДКБ, а также учитывать современные вызовы и опыт, полученный во время прошлых операций. Учения ежегодно проходят в разных странах-участниках и направлены на повышение уровня готовности коллективных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2026» и «Барьер-2026» запланированы на октябрь 2026 года в Белоруссии.