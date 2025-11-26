Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной

NYP: Победительница конкурса «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Tекст: Валерия Городецкая

Турнир проходил в Арлингтоне, штат Техас, где Букер выиграла с минимальным отрывом у британки Андреа Томпсон благодаря последнему виду соревнования. На церемонии награждения Томпсон публично выразила протест, отказавшись оставаться на пьедестале, и заявила о несправедливости произошедшего, пишет NYP. Позже она добавила: «Я уважаю каждого участника, но честная конкуренция возможна только при равных условиях. Те усилия, которые мы вкладываем, должны быть оценены справедливо».

Известная чемпионка в силовом экстриме Ребекка Робертс также выразила свою позицию: «Я не испытываю ненависти к трансгендерным людям (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России). Каждый заслуживает уважения и права жить своей истиной. Но я не могу молчать, когда под угрозой оказывается честность и будущее женского спорта. Люди, рожденные мужчинами, не должны соревноваться в женских категориях. Поздравляю Андреа Томпсон – для меня она настоящая чемпионка».

Среди зрителей и спортсменов тема вызвала ожесточенные дебаты. Комментатор и действующий сильнейший мужчина мира Митчелл Хупер заявил: «Этот случай – не повод нападать на конкретных людей, нужно защищать целостность женских соревнований и сохранять человечность ко всем вовлеченным. Организаторы намерены пересмотреть результаты и принять справедливое решение».

Организаторы турнира пообещали ужесточить критерии допуска на будущих соревнованиях: «Мы придерживаемся принципа инклюзивности, но должны обеспечить честную конкуренцию и сохранить будущее женского спорта».

По словам организаторов, если бы этот факт был известен до или во время соревнований, Букер не допустили бы к участию среди женщин. Разделение категорий в соревновании создается исключительно по биологическому полу, зафиксированному при рождении.

В прошлом году у алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип.