Путин: Россия и Китай взаимно увеличили турпотоки
Взаимные российские и китайские туристические потоки показывают рост из-за ввода безвизового режима, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров в Пекине.
«Растут встречные туристические потоки. Этому способствует взаимный режим безвизовых поездок, введение которого было инициировано господином Си Цзиньпином в ходе нашего визита в Пекин в прошлом году. Мы это предложение, разумеется, поддержали, и позитивные результаты налицо», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в прошлом году в Китай прибыли более 2 млн россиян, и более 1 млн китайских граждан посетили Россию.
Напомним, Путин называл переговоры с главой КНР Си Цзиньпином дружескими.
Ассоциация туроператоров России прогнозировала рост турпотока из этой страны на 30%.