Автобус с пассажирами перевернулся под Тулой

В районе села Стрельцы под Ефремовым в Тульской области пассажирский автобус с пассажирами маршрута № 12 опрокинулся на крышу, травмы получили до семи человек.
Пассажирский автобус ПАЗ перевернулся вблизи города Ефремова Тульской области, передает ТАСС.
По данным пресс-службы регионального УМВД, внутри находились 13 пассажиров, а число пострадавших составляет от пяти до семи человек. Все пострадавшие получили легкие травмы и самостоятельно обратились за медицинской помощью.
В ведомстве уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением, других участников ДТП не было. По уточненным данным пресс-службы региональной прокуратуры, авария случилась на маршруте №12 возле населенного пункта Стрельцы, а помощь врачей потребовалась уже 15 пассажирам, среди которых оказался один несовершеннолетний.
В прокуратуре сообщили: «По предварительным данным водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ООО «Перевозчик», не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на крышу». Сейчас обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.
