Автобус с пассажирами перевернулся под Тулой

Автобус перевернулся под Тулой, пострадали несколько человек

Tекст: Мария Иванова

Пассажирский автобус ПАЗ перевернулся вблизи города Ефремова Тульской области, передает ТАСС.

По данным пресс-службы регионального УМВД, внутри находились 13 пассажиров, а число пострадавших составляет от пяти до семи человек. Все пострадавшие получили легкие травмы и самостоятельно обратились за медицинской помощью.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением, других участников ДТП не было. По уточненным данным пресс-службы региональной прокуратуры, авария случилась на маршруте №12 возле населенного пункта Стрельцы, а помощь врачей потребовалась уже 15 пассажирам, среди которых оказался один несовершеннолетний.

В прокуратуре сообщили: «По предварительным данным водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ООО «Перевозчик», не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на крышу». Сейчас обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.

Напомним, накануне в Бурятии автобус съехал в кювет, и шесть человек получили травмы.

В тот же день на трассе «Иртыш» четыре грузовика столкнулись, в результате чего один человек погиб.



