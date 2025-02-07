Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Глава петербургской фирмы получил 11 лет за терроризм
Гендиректор фирмы из Петербурга осужден за связь с террористическим «Легионом Свобода России»
Генеральный директор петербургской фирмы по продаже электротехнического оборудования из Петербурга получил 11 лет заключения за участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещена в России) и передачу на Украину координат объектов связи, сообщили в силовых структурах города.
Согласно материалам дела, 38-летний житель Петербурга отправил анкету со своими данными для вступления в организацию, для которой он собирал и передавал данные об объектах связи. Суд признал его виновным по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем восемь лет – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Силовые структуры уточнили, что осужденный выполнил несколько заданий, включая выявление координат объектов связи в Петербурге. Бизнесмен также являлся генеральным директором компании, занимающейся оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием и сотрудничавшей с военно-промышленным комплексом. Он был задержан в октябре 2024 года.
Ранее суд приговорил жителя Иркутской области к 18 годам за поджог военкомата Братска и связь с террористами, назначив первые пять лет в тюрьме и оставшуюся часть в колонии строгого режима.
До этого транс-женщина Ольга Сивушкова, известная также как Андрей Пшеничников, была арестована в Вологде за пропаганду террористической организации «Легион «Свобода России».