Глава петербургской фирмы получил 11 лет за терроризм

Гендиректор фирмы из Петербурга осужден за связь с террористическим «Легионом Свобода России»

Tекст: Вера Басилая

Согласно материалам дела, 38-летний житель Петербурга отправил анкету со своими данными для вступления в организацию, для которой он собирал и передавал данные об объектах связи. Суд признал его виновным по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем восемь лет – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Силовые структуры уточнили, что осужденный выполнил несколько заданий, включая выявление координат объектов связи в Петербурге. Бизнесмен также являлся генеральным директором компании, занимающейся оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием и сотрудничавшей с военно-промышленным комплексом. Он был задержан в октябре 2024 года.

Ранее суд приговорил жителя Иркутской области к 18 годам за поджог военкомата Братска и связь с террористами, назначив первые пять лет в тюрьме и оставшуюся часть в колонии строгого режима.

До этого транс-женщина Ольга Сивушкова, известная также как Андрей Пшеничников, была арестована в Вологде за пропаганду террористической организации «Легион «Свобода России».

