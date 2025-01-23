Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Бывший депутат Глущенко получил 24 года за тройное убийство на Кипре
Суд в Петербурге приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 24 годам колонии за организацию тройного убийства на Кипре в 2004 году, а также обязал выплатить 8 млн рублей по гражданским искам.
Глущенко приговорен к 18 годам лишения свободы за организацию тройного убийства на Кипре в 2004 году. Однако по совокупности с предыдущим наказанием его общий срок составил 24 года в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Кроме того, Глущенко должен уплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
Гражданские иски на сумму 8 млн рублей, связанные с возмещением морального ущерба, также были удовлетворены судом. Преступления, в которых обвинялся Глущенко, касались убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Убийства произошли на вилле в пригороде Пафоса, что на Кипре.
Следствие установило, что с 1992 года Глущенко обеспечивал безопасность бизнеса Шевченко и его брата, получая за это ежемесячно около 50 тыс. долларов. В 2003 году, покинув Россию, он получил информацию от Шевченко о прекращении выплат, что привело к угрозам и требованиям от Глущенко. Следователи считают, что убийства были организованы для запугивания семьи Шевченко.
В 2015 году Глущенко отказался от УДО, о котором просил ранее. УДО он запрашивал за срок по делу об убийстве Галины Старовойтовой.