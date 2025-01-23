Бывший депутат Глущенко получил 24 года за тройное убийство на Кипре

Tекст: Алексей Дегтярев

Глущенко приговорен к 18 годам лишения свободы за организацию тройного убийства на Кипре в 2004 году. Однако по совокупности с предыдущим наказанием его общий срок составил 24 года в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Кроме того, Глущенко должен уплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Гражданские иски на сумму 8 млн рублей, связанные с возмещением морального ущерба, также были удовлетворены судом. Преступления, в которых обвинялся Глущенко, касались убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Убийства произошли на вилле в пригороде Пафоса, что на Кипре.

Следствие установило, что с 1992 года Глущенко обеспечивал безопасность бизнеса Шевченко и его брата, получая за это ежемесячно около 50 тыс. долларов. В 2003 году, покинув Россию, он получил информацию от Шевченко о прекращении выплат, что привело к угрозам и требованиям от Глущенко. Следователи считают, что убийства были организованы для запугивания семьи Шевченко.

В 2015 году Глущенко отказался от УДО, о котором просил ранее. УДО он запрашивал за срок по делу об убийстве Галины Старовойтовой.