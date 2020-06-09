Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко отказался от УДО

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, ранее осужденный по делу об организации убийства в 1998 году политика Галины Старовойтовой, подал в суд ходатайство об отказе от условно-досрочного освобождения (УДО), о котором он просил суд ранее, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Михаила Глущено об отказе от его ходатайства об УДО», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Депутат Госдумы, председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома на Набережной канала Грибоедова в Санкт- Петербурге 20 ноября 1998 года. Во время покушения тяжелое ранение получил ее пресс-секретарь Руслан Линьков. Дело по факту убийства было возобновлено в октябре 2011 года.

По версии следствия, убийство совершили члены «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, нанятые Юрием Колчиным.

30 июня 2005 года Колчин и Акиншин были приговорен городским судом Санкт-Петербурга к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строго режима, местоположение Федосова следствие определить не смогло. В колонии Колчин назвал заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко.

25 апреля 2014 года Глущенко пошел на сделку со следствием, признал свою вину в организации убийства и назвал имя главного заказчика преступления – одного из лидеров действовавшего в Петербурге «тамбовского» преступного сообщества Владимира Барсукова (Кумарина).

В марте 2012 года суд признал Барсукова виновным по делу о вымогательстве и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. До этого он уже был осужден на 11,5 лет за рейдерство.