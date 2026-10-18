Глава Роспатента предупредил предпринимателей о патентных троллях

Глава Роспатента Зубов раскрыл способы защиты бизнеса от патентных троллей

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель ведомства предупредил о рисках столкновения со злоумышленниками, которые оформляют права на чужие уже существующие проекты. Для защиты от них авторам следует как можно раньше закреплять за собой интеллектуальную собственность, передает РИА «Новости».

«Напомню, что «патентными троллями» неофициально называются недобросовестные правообладатели (несмотря на то, что в России эта проблема почти всегда связана с товарными знаками), которые ничего не производят сами, но предъявляют претензии к добросовестным производителям товаров и услуг», – заявил Зубов.

Он отметил, что злоумышленники стремятся охватить максимальное количество классов товаров и позиций. Для борьбы с этим явлением Роспатент скорректировал государственные пошлины, сделав массовое включение товаров в заявку дорогостоящим.

Кроме того, ведомство добилось обязательного включения декларации о намерении использовать бренд в заявку на его регистрацию. Это нововведение призвано значительно упростить оспаривание незаконных регистраций или частичное прекращение охраны интеллектуальной собственности через суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспатент зарегистрировал рекордное число товарных знаков.

В сентябре автопроизводитель Kia оформил девять новых наименований в России.

В прошлом году Зубов подробно разъяснил значение процедуры регистрации товарного знака.