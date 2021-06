Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 Уголовное дело возбудили после вспышки коронавируса в детском лагере в Туве 29 июня 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

После вспышки коронавируса в тувинском детском лагере «Байлак» возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщил Следственный комитет России. «Следователями произведены осмотры места происшествия в министерстве труда и социальной политики, министерстве здравоохранения Республики Тува; изъяты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и организацию летнего детского оздоровительного отдыха в регионе, в том числе в детском оздоровительном лагере «Байлак», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Также следователи изъяли личные дела отдыхавших в лагере детей и рабоников, медкнижки сотрудников и справки о состоянии здоровья. «Продолжаются допросы должностных лиц и иных работников здравоохранения по обстоятельствам и порядку выдачи детям справок, являющихся свидетельством отсутствия у ребенка медицинских противопоказаний для пребывания в детском оздоровительном лагере», – указали в СК. Ранее сообщалось, что в детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей. Следователи выяснили, что всего в лагере находились 174 ребенка и 33 работника, активное заболевание было установлено у 66 детей и восьми сотрудников.

Турция приостановила авиасообщение с шестью странами 28 июня 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

Турция решила приостановить авиасообщение с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавируса. «Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены. Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней», – цитирует сообщение ТАСС. В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Коронавирус научился заражать людей новым способом 29 июня 2021, 04:56

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других американских научных организаций выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей, сообщает Phys.org. Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма, передает РИА «Новости». Ученые проводили большую часть исследований коронавируса с клетками почек приматов, поскольку в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Однако новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S). «Это был невероятный сюрприз для нас», – отметил один из участников исследования. Специалисты предположили, что коронавирус находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые. Накануне глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В тот же день в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что в России случаи заражения новым лямбда-штаммом коронавируса не выявлены. Напомним, в конце мая американский ученый Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве 28 июня 2021, 21:50

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Актриса Вера Алентова госпитализирована в московскую больницу с подозрением на коронавирус. Артистка сдала тест и ждет результаты, сообщает Рен ТВ. Вера Алентова закончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные» и другие. Ранее советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы. Вирусолог назвал негативные последствия для здоровья при попытках обмануть ПЦР-тест на COVID 28 июня 2021, 22:00

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Нет никакого смысла пытаться обмануть результаты ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой на курорт, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Николай Малышев. По его словам, это не только не приведет к желаемому результату, но и ухудшит состояние здоровья человека. В Сети появилась информация, что турагент из Красноярского края советовала своим клиентам, которые отправляются в путешествие, перед сдачей ПЦР-теста обрабатывать носоглотку одним из антисептиков, чтобы не получить положительный результат на коронавирус. После обнародования истории туроператор Anex Tour лишил этого туаргента своей франшизы. «Это бред. Намазали, а через 10 минут все будет как обычно. Слюна прошла, и все стало обратно. Если человек болеет, то он, безусловно, таким способом никак не сможет избежать положительного результата теста», – говорит бывший главный инфекционист столицы, вирусолог Николай Малышев. Пользы, по словам врача, от такой попытки обмана ПЦР-теста никакой. Более того, здоровью будет нанесен вред: постоянное использование антисептика обязательно вызовет воспаление и раздражение слизистой носоглотки с неприячтными болезненными проявлениями.



Представители туристической отрасли в свою очередь отмечают, что перенос или аннулирование поездки в случае положительного теста на COVID может быть проведено только, если такая ситуация была застрахована. Как сообщил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, если же такой страховки нет, то требовать от туроператора что-либо человек не сможет. Но в этом случае клиент может попробовать попросить помощи у туроператора. И если у компании будет возможность решить проблему с переносом тура на другой срой, то она обязательно это сделает. «Я думаю, что туроператор сделает все возможное, чтобы человек, который заболел, понес минимальные потери. Тем более, что сейчас не так много туристов и делается все возможное, чтобы им помочь в той или иной ситуации. Но требовать, конечно, никто ничего от туроператоров не в праве. Это же не их вина, что так произошло», – заключил Канторович. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вакцинация против COVID-19 изменила планы российских туристов. Названы особенности штамма коронавируса «лямбда» 29 июня 2021, 08:34 Лямбда-вариант коронавируса, который изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года, содержит несколько мутаций, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. «Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», – отметил эксперт в эфире «Радио 1». Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Но пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин, отмечает РИА «Новости». «Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», – заключил Жемчугов. Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. Накануне в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперты оценили влияние политических взглядов на отношение к вакцинации 29 июня 2021, 11:36

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Ренат Абдуллин

«Единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. В России о такой корреляции говорить не приходится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя дискуссию о взаимосвязи между политическими убеждениями и отношением к вакцинации от COVID-19. «Относительные успехи некоторых государств по темпам вакцинации связаны не с тем, что у них больше или меньше сторонников прививок, а с масштабами работы по призыву сделать прививку», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «На мой взгляд, единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. Там Демократическая партия методично поддерживает прививочное движение, а республиканцы относятся к нему критически. Других государств, где можно найти столь ярко выраженную корреляцию, я бы не назвал», – считает эксперт. По мнению Кузнецова, говорить о том, что в России есть некая корреляция между политическими взглядами и отношением к вакцинации, это натяжка. Схожей точки зрения придерживается политконсультант Алена Август. «Сначала такая корреляция была более заметна. Но потом люди, полагающие, что вакцина представляет собой, к примеру, жидкий чип, столкнулись с потерей близкого человека. Что им думать теперь? – рассуждает собеседница. – Даже в политических силах, занявших негативную позицию по вакцинации, наблюдается разброд и шатание по данному вопросу». «Тема здоровья и жизни, в отличие от политических позиций, «ближе к телу». Человек может придерживаться любых взглядов, но когда перед ним стоит вопрос жизни и смерти, политические убеждения расшатываются и отходят на второй план», – добавила эксперт. Вместе с тем тема вакцинации является проблемной и для политических партий. «Если партии выступят против вакцинации, то они легко навлекут на себя серьезную критику со стороны СМИ, большей части общества и своих избирателей. Тогда за эту партию не будет голосовать ее же часть электората, которая выступает за вакцинацию», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Дело в том, что сегодня в мире нет ни одной партии, большинство электората которой является антипрививочниками и этой категории было бы достаточно для успеха партии. Поэтому для партий этот вопрос оказывается проблематичным», – подытожил собеседник. Напомним, в российской блогосфере уже несколько дней обсуждается решение бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана привиться от коронавируса «Спутником V». «Привился. А чего рассусоливать-то?» – подписал Ройзман опубликованный в Instagram снимок, на котором медработник делает ему укол. При этом ранее Ройзман, судя по его заявлениям, позиционировал себя как убежденного антипрививочника и утверждал, что российская вакцина сделана «для пиара, а не для людей», отмечается в Telegram-канале RT. Решение вакцинироваться «Спутником» встретило неоднозначную реакцию либеральной общественности – в комментариях его окрестили едва ли не «агентом Кремля». Аналогичная ситуация произошла с Любовью Соболь, соратницей блогера Алексея Навального. После сообщения о вакцинации она подверглась резкой критике со стороны своих подписчиков. С другой стороны, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в интервью журналу «Сноб» сообщил, что он не прививался и прививаться не будет. «Более того, я никогда ни дня не соблюдал никакую, как это называется, самоизоляцию. Я маски не ношу последовательно все это время», – подчеркнул политик и писатель. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, сделал прививку еще на стадии больших пострегистрационных клинических исследований в сентябре 2020 года. Ранее стало известно, что ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться всего 3% россиян. При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае. В то же время в Совфеде высказались против серьезного наказания за антипрививочные посты в соцсетях. «Ужесточать ответственность пока не надо. Следует собрать больше информации о том, кто именно и как высказывается против прививок в Сети, а также посмотреть, как изменяются настроения сограждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Добавим, что поправки в КоАП, принятые в конце марта прошлого года Госдумой и одобренные Совфедом, увеличили штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, повлекшие за собой угрозу распространения заболевания. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, законодатели также ввели штрафы. За фейки по этой теме, угрожающие жизни и здоровью людей, можно лишиться 300-700 тыс. рублей или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 до 3 млн рублей. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти или беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн рублей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс» 29 июня 2021, 16:38

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». «По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС. Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта». Глава ВОЗ призвал готовиться к новым эпидемиям 28 июня 2021, 23:58

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, Гебрейесус отметил: «Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия». Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо «сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи», передает ТАСС. Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на «вакцинное неравенство и вакцинный национализм», из-за которых увеличивается «разрыв между странами с высокими и низкими доходами». По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на десять государств мира. В то же время у большинства стран с низкими доходами «по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население». «Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX («Ковакс») и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», – сказал гендиректор. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать «дополнительно 250 млн доз вакцины». ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Накануне стало известно, что ученые из Национального института вирусологии Индии выявили у летучих мышей в штате Махараштра один из самых опасных вирусов. Напомним также, в конце мая американский ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Доля индийского штамма коронавируса в России составила 90% новых случаев 29 июня 2021, 14:02 Текст: Евгения Шестак

Порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что делать прививки от коронавируса нужно и тем, кто переболел, чтобы высокая концентрация антител при встрече с вирусом нейтрализовала его. «В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов», – цитирует ТАСС Гинцбурга. По его словам, вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Глава Центра им. Гамалеи предупредил, что COVID-19 даже в легкой форме опасен последствиями для организма. «Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме – это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», – сказал он. Также Гинцбург заявил, что переболеть коронавирусом в легкой форме – не значит защититься. «Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина «Спутник V», которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории РФ», – приводит его слова РИА «Новости». Вместе с тем Гинцбург уточнил, что летальность от коронавируса выросла с 1-2% до 5-10%. По его словам, россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет. Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации 29 июня 2021, 13:12

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и соответствующими QR-кодами, необходимо принять меры по борьбе с такими преступлениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Конечно, беспокоит (эта ситуация)», – сказал представитель Кремля, выразив сожаление, что «эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей». «Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», – подчеркнул Песков, передает ТАСС. Он также заявил, что достичь в России уровня вакцинации от коронавируса в 60% к осени не удастся. «Очевидно, что 60% привить (к осени) не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться вправо». Ранее сообщалось, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Актриса Сотникова госпитализирована с коронавирусом 29 июня 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Телеведущая и актриса Вера Сотникова сообщила о госпитализации с коронавирусной инфекцией. «Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление», – написала Сотникова в своем аккаунте в Instagram. Вера Сотникова исполняла роли в отечественных лентах «Курьер» и «Людмила», телесериале «Управа». В качестве продюсера работала над документальным фильмом о поэтессе Марине Цветаевой. Является соведущей передачи «Битва экстрасенсов». Накануне стало известно, что в московскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована актриса Вера Алентова. За поддельные QR-коды для похода в ресторан грозит до двух лет колонии 29 июня 2021, 09:18

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», – заявил Клишас, передает РИА «Новости». Как ранее рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тыс. рублей. Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. В связи с этим с 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. В АТОР оценили потери Кубани от ограничений для туристов 29 июня 2021, 11:58 Текст: Евгения Шестак

Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, только в июле и августе могут составить 40-55 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Около 5,5 млн туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае в июле и августе. В июле регион может потерять 20-25% турпотока, так как многие не готовы платить за ПЦР-тесты. В августе от запланированных поездок могут отказаться от 50 до 80% туристов из-за требования об обязательных прививках», – приводит «Интерфакс» сообщение ассоциации. По оценке АТОР, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов, не меньше 3 млн туристов оплатили путевки на июль. Средняя цена поездки на человека в этот период составляет 18-20 тыс. рублей, суммарно это 54-60 млрд рублей. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд рублей. На август в Краснодарский край в среднем продано 2,5 млн туров. Речь идет как о туристах, купивших путевки у туроператоров, так и тех, кто организовал свое путешествием с проживанием в объектах размещения Краснодарского края самостоятельно. С учетом средней стоимости путевки 20 тыс. рублей, общий объем уплаченных ими средств АТОР оценивает в 50 млрд рублей, а возможные потери – в 25-40 млрд. «Таким образом потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут достичь 40-55 млрд рублей. Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона», – подчеркивают в АТОР. Отмечается, что сентябрь приходится 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано около миллиона туров на сумму 18-20 млрд рублей. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. Стало известно о снижении эффективности «Спутника V» к индийскому штамму COVID в 2,6 раза 29 июня 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса, заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, отметив, что это незначительное снижение. «Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток – это примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», – сказал он, передает ТАСС. Логунов также заявил, что в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются условия для эволюции коронавируса. «У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», – сказал он. Тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сенатор высказался против серьезного наказания за антипрививочные посты в соцсетях 28 июня 2021, 23:07 Текст: Андрей Самохин

«Ужесточать ответственность пока не надо. Следует собрать больше информации о том, кто именно и как высказывается против прививок в сети, а также посмотреть, как изменяются настроения сограждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров по поводу возможности повышения штрафов за фейки о вакцинации. «Среди тех, кто публично высказывается в Сети против прививок от коронавируса, есть искренне заблуждающиеся. Нельзя всех грести под одну гребенку, причисляя к платным агентам влияния. Если кто-то не хочет вакцинироваться, пусть не вакцинируется- это дело добровольное, как неоднократно заявлял президент. Но развивать тему почему «вредна» российская вакцина, придумывать и перепечатывать непроверенную информацию на эту тему не надо – это уже может представлять вред для читателей этих постов», – отметил сенатор Владимир Джабаров, руководитель мониторинговой группы комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России. Выступая в понедельник на заседании комиссии, Джабаров отметил, что кампания в российских социальных сетях, направленная против вакцинации от коронавируса, идет с Запада, сообщает Regnum. «Это пока лишь предположение, – пояснил собеседник. – Основанием для него служит то, что нашу вакцину «Спутник V», которую мы отдали на сертификацию в Евросоюз, в марте только приняли к рассмотрению, и до сих пор никакого решения нет. Хотя американский Pfizer и Moderna пришли к ним гораздо позже и уже сертифицированы. Сейчас Германия заявила, что не будет учитывать прививку «Спутником». Возникает естественное подозрение, что идет конкурентная борьба в которой все средства хороши». Добавим, что ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также предположил, что заказчиками информационной кампании против российской вакцины «Спутник V» были компании «Большой Фармы» – крупного бизнеса по производству медицинских препаратов. По мнению Джабарова, следует отслеживать динамику появления антипрививочных сообщений в соцсетях. «Нужно подождать, хотя бы месяц и посмотреть на динамику привитых в стране. Все большее количество сограждан понимают, что массовая вакцинация и выработка коллективного иммунитета – единственное средство, чтобы избежать локдауна, и поэтому стали активнее вакцинироваться в последнее время. Если к этому времени будет продолжаться агрессивная антипрививочная кампания в сетях, тогда с этим уже надо разбираться», – отметил сенатор. Как пояснила с разговоре с газетой ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, само по себе ужесточение мер сейчас не нужно: необходимые механизмы уже функционируют. «На мой взгляд, ответственность, введеная в прошлом году, вполне работает. Другой вопрос, что есть люди, которые профессионально занимаются распространением подобной информации. Это провокаторы, работающие не только на российской территории, но и действующие из других государств. Необходимо проработать механизм по привлечению их к ответственности», – сказала Мизулина. Напомним, поправки в КоАП, принятые в конце марта прошлого года Госдумой и одобренные Совфедом увеличили штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, повлекшие за собой угрозу распространения заболевания. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, законодатели также ввели штрафы. За фейки по этой теме, угрожающие жизни и здоровью людей, можно лишиться 300-700 тыс. руб. или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб. Российские следователи за 2020 год возбудили 58 уголовных дел о ложной информации о пандемии и коронавирусной инфекции, расследование 31 дела уже завершено, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании коллегии ведомства в марте.