США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

Эксперты назвали главные итоги 2024 года

Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

Tекст: Олег Исайченко

«Большая игра» Путина

«С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

«Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

Провал негативных прогнозов о России

«В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

«Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

«Все ради семьи и детей»

«Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

«Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

«Время героев»

По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

Победа традиционных ценностей

«Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

«Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

«Гордость за страну»

«Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

«Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.