После столкновения поездов в Мурманской области задержан машинист грузового состава

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Кандалакшском районе, передает ТАСС.

Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кроме того, в Telegram-канале РЖД указано, что холдинг организует перевозку родственников пострадавших и погибших в результате столкновения поездов.

«Связь с родственниками уже установлена, и компания оказывает помощь в транспортировке тел погибших к местам их захоронения», – отмечено в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения поездов под Мурманском пострадал 31 человек, включая пятерых детей, при этом 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крушения поездов в Мурманской области.