Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
После столкновения поездов в Мурманской области задержан машинист грузового состава
Машинист грузового поезда в Мурманской области задержан по подозрению в нарушении правил безопасности, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным ведомства, задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Кандалакшском районе, передает ТАСС.
Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Кроме того, в Telegram-канале РЖД указано, что холдинг организует перевозку родственников пострадавших и погибших в результате столкновения поездов.
«Связь с родственниками уже установлена, и компания оказывает помощь в транспортировке тел погибших к местам их захоронения», – отмечено в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения поездов под Мурманском пострадал 31 человек, включая пятерых детей, при этом 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крушения поездов в Мурманской области.