Число пострадавших в аварии под Мурманском увеличилось до 31 человека

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что количество пострадавших в происшествии с поездом Мурманск – Санкт-Петербург увеличилось до 31 человека. Среди пострадавших пятеро детей.

14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, в результате чего погибла женщина и 27 человек получили ранения, включая пятерых детей. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения, в котором пострадали 17 человек.

Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе за то, что они оставили локомотив без присмотра.