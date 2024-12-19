Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Число пострадавших в аварии под Мурманском увеличилось до 31 человека
В результате столкновения поездов под Мурманском пострадал 31 человек, пятеро из них – дети, 14 человек были госпитализированы, включая четырех в тяжелом состоянии, сообщили в РЖД.
В Telegram-канале ведомства указано, что количество пострадавших в происшествии с поездом Мурманск – Санкт-Петербург увеличилось до 31 человека. Среди пострадавших пятеро детей.
14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, в результате чего погибла женщина и 27 человек получили ранения, включая пятерых детей. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения, в котором пострадали 17 человек.
Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе за то, что они оставили локомотив без присмотра.