Машиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском

Tекст: Ольга Иванова

По данным ТАСС, машинист грузового поезда и его помощник были задержаны после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. В оперативных службах сообщили, что они оставили кабину локомотива без присмотра, что могло стать причиной аварии.

«Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», – сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.

Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.



