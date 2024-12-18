Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Машиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском
Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе, где произошло столкновение с пассажирским поездом, они оставили локомотив без присмотра.
По данным ТАСС, машинист грузового поезда и его помощник были задержаны после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. В оперативных службах сообщили, что они оставили кабину локомотива без присмотра, что могло стать причиной аварии.
«Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», – сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.
Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.