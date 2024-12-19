Цены на нефть коррекционно снизились после роста

Мировые цены на нефть начали коррекционно снижаться после роста днем ранее

Tекст: Мария Иванова

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 снижается на 0,65%, до 72,91 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,57%, до 69,47 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам торгов накануне котировки Brent поднялись на 0,27%, а WTI – на 0,71%.

На рост цен могли оказать влияние вышедшие в среду данные управления энергетической информации Минэнерго страны о запасах нефти в США. Их объем за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократился на 0,9 млн баррелей, до 421 миллиона. Запасы дистиллятов при этом уменьшились на 3,2 млн баррелей (на 2,6%) – до 118,2 миллиона хотя прогнозировалось их увеличение на 0,8 млн баррелей.