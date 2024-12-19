Кадыров пообещал 500 тыс. рублей за имена в честь героев Чечни

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сообщил о готовящейся акции, в рамках которой родителям, назвавшим новорожденных в честь чеченских национальных героев, будет выплачено 500 тыс. рублей.

Кадыров отметил, что поручил определить дату, в которую будет проводиться акция.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей», – написал он.

Напомним, что средний коэффициент рождаемости в России, который составляет порядка 1,4, эксперты считают крайне низким. Уровень рождаемости в регионе официально внесен в список из 21 критериев оценки эффективности губернаторов.