Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
Кадыров пообещал 500 тыс. рублей за имена в честь героев Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал акцию с выплатой 500 тыс. рублей родителям, назвавшим ребенка в честь национальных героев Чечни.
В своем Telegram-канале он сообщил о готовящейся акции, в рамках которой родителям, назвавшим новорожденных в честь чеченских национальных героев, будет выплачено 500 тыс. рублей.
Кадыров отметил, что поручил определить дату, в которую будет проводиться акция.
«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей», – написал он.
Напомним, что средний коэффициент рождаемости в России, который составляет порядка 1,4, эксперты считают крайне низким. Уровень рождаемости в регионе официально внесен в список из 21 критериев оценки эффективности губернаторов.