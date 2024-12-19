Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Небензя обвинил НАТО в двойных стандартах по КНДР
Небензя указал на неконфронтационный характер договора России с КНДР
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал НАТО за двойные стандарты в отношении сотрудничества Москвы с КНДР, подчеркнув, что это партнерство носит оборонительный характер.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о неконфронтационном характере сотрудничества Москвы с Пхеньяном, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что договор между Россией и КНДР, ратифицированный 12 ноября, носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.
Небензя отметил, что российское сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. Дипломат задался вопросом, почему НАТО, позиционируя себя как оборонительный союз, выражает беспокойство по поводу российско-корейского договора, тем самым указывая на двойные стандарты в трактовке международных норм.
Москва, по словам Небензи, намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном в соответствии с международным правом. Это партнерство включает военную сферу и основывается на принципах равноправного и стратегического сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за усиления Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, в стремлении к глобальному доминированию. МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира. В отношении 11 физических и 15 юридических лиц вводятся санкции в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи, сообщил МИД Республики Корея.