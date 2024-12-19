МВД обещало помочь обратившейся к Путину итальянской паре с правовым статусом в России

Tекст: Вера Басилая

Патриция Безереди и Виктор Биндас приехали в Россию из Италии в октябре текущего года с туристической целью. Однако после того, как они обратились за разрешением на временное проживание, выяснилось, что паспорт Патриции недействителен, что затрудняет процесс подачи заявления, сообщила в своем Telegram-канале Волк.

Супруги обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. По словам Волк, в ответ на это обращение сотрудники МВД России оперативно проверили их информацию и пригласили на повторный прием в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Повторный прием назначен на 19 декабря, где специалисты еще раз изучат обстоятельства и предпримут необходимые меры для помощи в оформлении документов.

Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники готовы содействовать семейной паре в урегулировании их правового статуса в России.

Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России из-за несогласия с политикой западных стран и восхищения российскими традиционными ценностями; Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману; до этого Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.