  • Новость часаПутин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    Путин объяснил рост цен в России
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области
    Путин вспомнил, как казачий хор исполнил песню для Шредера на немецком языке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 11:54 • Новости дня

    МВД обещало помочь обратившейся к Путину итальянской паре

    МВД обещало помочь обратившейся к Путину итальянской паре с правовым статусом в России

    МВД обещало помочь обратившейся к Путину итальянской паре
    @ Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянская пара, приехавшая в Петербург, обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину для получения разрешения на временное проживание, ГУ МВД оказывает содействие в этом вопросе, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Патриция Безереди и Виктор Биндас приехали в Россию из Италии в октябре текущего года с туристической целью. Однако после того, как они обратились за разрешением на временное проживание, выяснилось, что паспорт Патриции недействителен, что затрудняет процесс подачи заявления, сообщила в своем Telegram-канале Волк.

    Супруги обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. По словам Волк, в ответ на это обращение сотрудники МВД России оперативно проверили их информацию и пригласили на повторный прием в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

    Повторный прием назначен на 19 декабря, где специалисты еще раз изучат обстоятельства и предпримут необходимые меры для помощи в оформлении документов.

    Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники готовы содействовать семейной паре в урегулировании их правового статуса в России.

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России из-за несогласия с политикой западных стран и восхищения российскими традиционными ценностями; Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману; до этого Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.

    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

    Коментарии (71)
    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

    Коментарии (6)
    19 декабря 2024, 11:55 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

    Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

    Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

    В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

    Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

    Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

    Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2024, 14:28 • Новости дня
    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году

    «РГ»: Китайские бренды автомобилей Kaiyi, SWM, Foton и Livan могут покинуть российский рынок

    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, включая такие марки, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan.

    Некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году, пишет «Российская газета». Коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский отмечает, что главной причиной ухода станет низкая доходность дилеров, что может привести к развалу дилерской сети. Это затронет в первую очередь марки с минимальной клиентской базой.

    Директор департамента новых автомобилей одной из компаний Николай Иванов полагает, что среди брендов, которые могут уйти из России, находятся Kaiyi, SWM, Foton и Livan. Однако ранее заявлялось, что Livan не планирует покидать российский рынок и даже готовится к обновлению модельного ряда. Иванов также указывает на высокую конкуренцию среди китайских марок в ценовой категории от 2 до 3 млн рублей, что делает их однотипными и без явных конкурентных преимуществ.

    Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что крупные китайские бренды останутся на рынке, в то время как более мелкие игроки с объемом продаж менее 3 тыс. автомобилей могут временно прекратить деятельность или заморозить бизнес. Ранее сообщалось о массовом закрытии автосалонов китайских брендов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до одного млн рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию. Водители такси отмечают, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая их списывать машины раньше срока и сталкиваться с проблемами в ремонте.

    Коментарии (18)
    18 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных

    Reuters: Европейские страны обсуждают отправку 100 тыс. военных на Украину

    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе.

    Такие планы могут быть реализованы в случае прекращения огня или заключения мира на Украине. В формировании этой военной коалиции могли бы принять участие Германия, Британия, Франция, Италия и Польша, передает «Российская газета».

    Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований отметил, что отправка столь значительного контингента могла бы вынудить европейские страны сократить свое участие в других международных миссиях. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы», – заявил Гади.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, подчеркивая необходимость полноценного мира.

    Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что отправка войск для обеспечения перемирия на Украине не рассматривается, так как необходимы определенные условия, включая прекращение огня.

    Коментарии (28)
    18 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Артист балета Полунин решил покинуть Россию с семьей
    Артист балета Полунин решил покинуть Россию с семьей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Балетный артист Сергей Полунин объявил о своем решении покинуть Россию вместе с семьей.

    Он объяснил свой поступок тем, что у него «душа не на месте». Полунин не уточнил, куда намерен переехать, передает RT.

    Полунин родился в Херсоне и в 2012 году перебрался в Россию. За это время он женился и стал отцом. В 2018 году он сделал тату на груди с портретом президента РФ Владимира Путина, а также на тыльной стороне ладони изобразил российский герб, заменив украинский тризуб.

    В 2017 году Полунин получил гражданство Сербии, а с 2018 года стал гражданином России. В период с 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в Севастополе в качестве исполняющего обязанности ректора.

    Коментарии (33)
    19 декабря 2024, 09:19 • Новости дня
    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

    Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже в результате ДТП

    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже после наезда автомобиля, который пытался избежать столкновения.

    Савицкая погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Париже, ее сбил автомобиль, водитель которого пытался избежать лобового столкновения, передает RT со ссылкой на «СтарХит».

    По словам знакомой погибшей, Савицкой было 34 года.

    В настоящее время не сообщается, кто был за рулем автомобиля и какие последствия ждут водителя. Французские правоохранительные органы проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

    Светлана Савицкая известна по работе с такими модными журналами, как L’Officiel и Bazaar, а также по съемкам для Glamour.

    Она также была ведущей на нескольких популярных телеканалах, включая RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. В дополнение к своей карьере в моделинге и телевидении, Светлана занималась музыкальной деятельностью. В сентябре она выпустила свой последний трек под названием «Супермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в турецкой провинции Мугла произошло ДТП, в результате которого погибла россиянка Татьяна Озолина, известная как байкерша-блогер МотоТаня.

    Коментарии (17)
    18 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С середины декабря 2024 года Apple планирует снизить доступность некоторых своих сервисов на территории России, включая Apple TV+ и Fitness+, ограничивая новые фильмы, сериалы и тренировки, пишет iPhones.ru.

    Среди изменений отмечаются ограничения в Apple TV+, где россияне не смогут посмотреть некоторые новые фильмы и сериалы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание iPhones.ru. В приложении будут публиковаться лишь трейлеры новых сериалов и фильмов, но не сами шоу.

    В Apple Fitness+ также будут ограничены новые тренировки, тогда как ранее сервис адаптировался под мировой релиз, исключая только тренировки с недоступными треками из Apple Music.

    Пока неизвестно, какие еще изменения могут быть введены. Однако источник издания полагает, что россияне по-прежнему смогут пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.

    Уже сейчас видны последствия решения Apple: в Apple TV+ убрали информацию о фильме «Ущелье» (The Gorge), что означает отказ от его релиза в России, говорится в сообщении.

    Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2024, 19:08 • Новости дня
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности вернуться к профессии комика после завершения своей политической карьеры, подчеркнув, что многое зависит от его внутреннего состояния.

    На вопрос журналиста Le Parisien о том, возможно ли возвращение к юмористической карьере, Зеленский ответил: « Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть».

    Также он подчеркнул, что это сложный вопрос, связанный с внутренними изменениями, сообщает «Газета.ru».

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








    Результаты
    15 комментариев

    Зеленский до прихода в политику был известен как успешный комик и актер.

    Коментарии (56)
    18 декабря 2024, 13:37 • Новости дня
    Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год

    Абхазия запросила у России 327 млн кВт·ч бесплатной электроэнергии на 2025 год

    Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году объемом 327 млн киловатт-часов, но ответа пока не получила, сообшил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

    Абхазия запросила у России бесплатную поставку электроэнергии на 2025 год, сообщает РИА «Новости».

    Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба пояснил, что просьба касалась 327 млн киловатт-часов. «Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», – сказал он.

    Энергетический дефицит в Абхазии продолжает оставаться серьезной проблемой, особенно с ноября по апрель, когда потребление возрастает. В эти месяцы приток на ИнгурГЭС – основной источник электроэнергии для республики – сокращается, и уровень водохранилища падает. Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится в 15 млн рублей.

    Нанба отметил, что необходимые средства для оплаты за переток не предусмотрены в бюджете 2024 года, что вынуждает правительство использовать чрезвычайные меры для поиска средств. В целях экономии уже введен режим веерных отключений.

    Дополнительно, в связи с энергетическим кризисом, зимние школьные каникулы в Абхазии начнутся на неделю раньше, с 20 декабря, сообщила замминистра просвещения Ада Кварчелия. Детские сады, оснащенные дизельными генераторами, продолжат работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, что привело к серьезному энергетическому кризису.

    Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

    Коментарии (57)
    18 декабря 2024, 21:46 • Новости дня
    Машиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском

    Tекст: Ольга Иванова

    Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе, где произошло столкновение с пассажирским поездом, они оставили локомотив без присмотра.

    По данным ТАСС, машинист грузового поезда и его помощник были задержаны после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. В оперативных службах сообщили, что они оставили кабину локомотива без присмотра, что могло стать причиной аварии.

    «Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», – сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.


    Коментарии (5)
    18 декабря 2024, 16:45 • Новости дня
    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии

    Абхазия поручила «Черноморэнерго» обсудить с Грузией увеличение энергопоставок

    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил «Черноморэнерго» провести переговоры с Грузией об увеличении энергопоставок на зимний период. Затем Сухум обязуется вернуть это электричество.

    Переговоры предполагают, что в зимний период объем поставок может быть увеличен, а весной и летом Абхазия обязуется вернуть эквивалентное количество энергии, когда производство на ИнгурГЭС возрастет, сообщает «Интерфакс».

    Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС незначительно увеличился и составляет более 411 метров из-за недавних осадков. Это позволяет станции работать круглосуточно, обеспечивая электричеством все районы Абхазии днем и только восточные районы ночью, тогда как западная часть страны получает российский коммерческий переток.

    И. о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил об изъятии 450 аппаратов для майнинга криптовалют с 4 по 18 декабря. График подачи электричества остается прежним, а финансирование происходит за счет «Черноморэнерго» и республиканского бюджета.

    Руководитель Госкомсвязи Роланд Берулава отметил, что отключение интернета для борьбы с майнингом криптовалют нежелательно, так как это может негативно сказаться на банковской системе и мобильных операторах, имеющих межроуминговые соглашения с российскими операторами.

    Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получила.

    Сообщалось, что по всей территории Абхазии пропала пропала подача электричества.

    Пресс-служба компании «Черноморэнерго» сообщала, что в Абхазии отключают интернет ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

    Коментарии (22)
    18 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп появился на публике с новой прической

    СМИ и пользователи соцсетей обсудили возможность смены прически Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи соцсетей и СМИ обратили внимание на изменившуюся прическу избранного президента США Дональда Трампа на видео из гольф-клуба во Флориде, обсуждая, действительно ли президент изменил свой имидж или это лишь временный эффект.

    Видео, распространившееся в интернете, запечатлело Трампа в его гольф-клубе во Флориде. На кадрах видно, как он заходит в помещение, снимает кепку и обращается к другим посетителям с вопросами о том, как они проводят время и являются ли они республиканцами. Толпа отвечает громким «Да!», передает РИА «Новости».

    При этом внимание пользователей соцсетей и СМИ привлекла прическа Трампа. Многие отметили, что избранный президент выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх спереди. Это стало поводом для обсуждений и предположений, не сменил ли Трамп свой фирменный стиль.

    Некоторые пользователи считают, что прическа не изменилась, а волосы просто были примяты кепкой. Появилось даже предположение, что за возможной сменой имиджа может стоять американский предприниматель Илон Маск.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

    Коментарии (19)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР
    Мать пропавшего в Сирии журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    АдГ предложила провести референдум о выходе Германии из ЕС
    В Польше запретили «враждебное поглощение» медиагигантов союзниками Орбана
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    В России решили установить квоты на отечественное вино в ресторанах

    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............