Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману
Финский правозащитник и публицист Йохан Бекман получил гражданство России
Руководитель антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохан Бекман принят в российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финскому правозащитнику и публицисту, руководителю Антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохану Бекману, следует из указа на портале правовых актов.
53-летний Йохан Бекман Бекман известен в Северной Европе как активный борец с неофашизмом и радикальным неолиберализмом. Он занимался защитой прав российских семей, из которых финские власти изымали детей. Кроме того, Бекман принимал участие в международных конференциях, посвященных Второй мировой войне и современным неофашистским тенденциям в Европе.
Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.
Канадский форвард петербургского клуба КХЛ СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. До этого французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа стал гражданином России.