В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Французский политолог получил гражданство России
Французский политолог и защитник детей Донбасса Леруа получил гражданство России
Французский политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса» Эммануэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.
Как говорится в тексте указа, принять в гражданство Российской Федерации Леруа Эммануэля Марка Андре, родившегося 22 ноября 1956 года во Франции, передает РИА «Новости».
Леруа также был наблюдателем на референдуме о вхождении в состав России ранее освобожденных территорий и наблюдателем на выборах.
Также гражданство России получил филолог и переводчик Олег Цыбенко, родившийся 20 января 1957 года на Украине. Он уроженец Львова, автор исторических романов и стихов. Переводил на греческий язык произведения некоторых русских классиков, а произведения мировой литературы с древнегреческого, латинского, итальянского и других языков – на русский.
Ранее Леруа заявил, что население Евросоюза подверглось манипулированию и лжи со стороны властей Украины, в особенности с начала специальной военной операции.