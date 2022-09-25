Политолог Леруа: Население ЕС подверглось лжи и манипулированию со стороны властей Украины

Население Евросоюза подверглось манипулированию и лжи со стороны властей Украины, в особенности с начала специальной военной операции на Украине, рассказал французский политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет», основатель фонда «Защитим детей Донбасса» Эммануэль Марк Андре Леруа.

«Что касается общественного мнения во Франции и в Европейском Союзе, то необходимо понимать, что в течение уже долгого времени, в особенности с 24 февраля 2022 года, вся Западная Европа внимает киевской пропаганде, поэтому все население Европы подверглось манипулированию. Это ложь, которая ежедневно преподносится на телевидении», – сказал Леруа.

Однако сейчас, как заметил политолог, французы и жители Евросоюза начинают понимать, что телевизионная картинка не обязательно является правдой. «Сейчас можно заметить увеличение влияния социальных сетей, где публикуется информация, которая более-менее похожа на правду, где предлагается альтернативная точка зрения, отличающаяся от французской, немецкой, итальянской пропаганды», – добавил Леруа.

Эксперт подчеркнул, что общественное мнение в Европе по поводу референдумов заключается в осознание того, что это историческое решение и что сегодня важный день в мировой истории. «В первый раз за долгое время население высказалось за возвращение на родину, в Россию. Необходимо понимать, что это действительно важное решение», – сказал он.

Принимая данное решение, как убежден Леруа, население юго-востока Украины выражает свою волю не быть частью западного лагеря - лагеря упадка, поддерживающего ЛГБТ. «И это действительно важный исторический выбор, который делает народ. На Западе, а особенно во Франции, есть много французов, которые восхищаются смелостью населения территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, которое решило пойти навстречу свободе», – заключил он.

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Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.