СК начал проверку по факту вспышки COVID в детском лагере в Туве

Собянин: Москва заново переживает пандемию коронавируса

В Москве бушует коронавирус, Москва, по сути, переживает пандемию заново, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы победили «уханьский» вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», – отметил Собянин.

По словам градоначальника, 60% москвичей либо переболели «уханьским» штаммом, либо вакцинировались. «У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», – уточнил он.

Собянин также назвал основное отличие нового штамма вируса от своих предшественников.

«Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до пять дней», – сказал он.

Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два раза больше по сравнению с «уханьским».

«Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», – подчеркнул мэр столицы.

Говоря о мерах безопасности в транспорте, Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки.

«Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки», – сказал он.

Также мэр отметил, что человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса.

«В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищен», – пояснил он.

Напомним, Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.