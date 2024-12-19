Военнослужащий ВСУ рассказал о пытках за отказ убивать россиян в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий вооруженных сил Украины Григорий Шинкарев, взятый в плен в приграничной зоне Курской области, рассказал о жестоких методах обращения со стороны командования ВСУ, передает ТАСС.

Он сообщил, что подчиненных избивали палками и ломали им руки за неверное обращение с оружием или отказ убивать русских. Шинкарев подчеркнул, что подобные действия вынуждали некоторых военнослужащих пытаться бежать, однако их ловили и обращались с ними еще более жестоко.

Шинкарев также заявил, что приказ командования предписывал не трогать тех, кто говорит на украинском языке, в то время как для русскоязычного населения приказ был более жестоким – их предписывалось расстреливать. Он отметил, что у них не было других вариантов действий, поскольку в противном случае сами военнослужащие подвергались бы расстрелу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили двух жителей в Курской области, пленный военнослужащий ВСУ обвинил командование в обмане при отступлении в этом регионе, а также рассказал о расстрелах тех, кто не говорит по-украински.