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Пленный сообщил о пытках за отказ убивать россиян в ВСУ
Военнослужащий ВСУ рассказал о пытках за отказ убивать россиян в Курской области
Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области, включая избиения палками и переломы конечностей.
Военнослужащий вооруженных сил Украины Григорий Шинкарев, взятый в плен в приграничной зоне Курской области, рассказал о жестоких методах обращения со стороны командования ВСУ, передает ТАСС.
Он сообщил, что подчиненных избивали палками и ломали им руки за неверное обращение с оружием или отказ убивать русских. Шинкарев подчеркнул, что подобные действия вынуждали некоторых военнослужащих пытаться бежать, однако их ловили и обращались с ними еще более жестоко.
Шинкарев также заявил, что приказ командования предписывал не трогать тех, кто говорит на украинском языке, в то время как для русскоязычного населения приказ был более жестоким – их предписывалось расстреливать. Он отметил, что у них не было других вариантов действий, поскольку в противном случае сами военнослужащие подвергались бы расстрелу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили двух жителей в Курской области, пленный военнослужащий ВСУ обвинил командование в обмане при отступлении в этом регионе, а также рассказал о расстрелах тех, кто не говорит по-украински.